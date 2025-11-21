Monster Hunter Outlanders: Release, Beta-Tests und weitere wichtige Infos zu Capcoms Mobile Game

Capcom bringt einen komplett neuen Mobile-Ableger der Monster Hunter-Reihe heraus. (© Capcom)

Capcom brachte bereits das Jagdfieber von Monster Hunter mit Monster Hunter NOW auf Smartphones und Tablets, aber das sollte nicht der letzte Mobile-Ableger der Reihe sein. Letztes Jahr im November kündigte Capcom einen komplett neuen Free 2 Play-Titel der beliebten und erfolgreichen Jagdreihe für Mobile an: Monster Hunter Outlanders.

Erst jetzt – über ein Jahr später – kommt es bald zu einer geschlossenen Beta. Damit ihr nichts verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt, haben wir für euch die wichtigsten Infos zum Spiel und seinen kommenden Beta-Tests zusammengefasst.

Release und Trailer – Wann erscheint der neue Mobile-Ableger der Monster Hunter Reihe und wie sieht er aus?

Release: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Sprachen: noch keine Informationen. Vermutlich englische und japanische Sprachausgabe mit englischen und deutschen Untertiteln.

noch keine Informationen. Vermutlich englische und japanische Sprachausgabe mit englischen und deutschen Untertiteln. Plattformen: iOS und Android

Hier könnt ihr euch den neuesten Gameplay-Trailer zu Monster Hunter Outlanders von der Tokyo Game Show 2025 ansehen:

3:23 Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom

Zeiträume für die Beta-Tests und wie ihr daran teilnehmen könnt

Zeitraum: 2:00 Uhr am 28. November 2025 bis 10:00 Uhr am 5. Dezember 2025

2:00 Uhr am 28. November 2025 bis 10:00 Uhr am 5. Dezember 2025 Regionen und Länder: Japan, Kanada, Amerika

Im anstehenden geschlossenen Beta-Test ist Europa und dementsprechend auch Deutschland nicht dabei. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.

So könnt ihr euch für die zukünftigen Beta-Tests anmelden: Damit ihr die Anmeldung für die nächsten Beta-Tests nicht verpasst, müsst ihr euch einen Account auf der offiziellen Webseite von Level Pass Infinite machen. Den könnt ihr dann bei der Eröffnung einer neuen Beta-Testphase von Monster Hunter Outlanders verlinken.

Was ist Monster Hunter Outlanders überhaupt und worum geht’s

Monster Hunter Outlanders ist ein Action-RPG für Mobile-Geräte (iOS und Android), das das beliebte Jagdgefühl von Monster Hunter auf Smartphones bringen soll. Das Gameplay soll der Hauptreihe ähneln, es geht also in Echtzeit auf die Jagd.

Dabei scheinen Spieler*innen die Wahl zwischen einem selbst erstellten oder vorgefertigten Charakter mit dazugehörigem Waffentyp zu haben. Dazu gehört etwa die Doppelschwert-schwingende Raya in ihrer Kulu-Yaku-Rüstung oder die Langschwert-Kämpferin Midori in ihrer Rathian-Rüstung.

Obwohl das Spiel ein Ableger der Monster Hunter-Reihe ist, wird es nicht von Capcom selbst entwickelt, sondern von TiMi Studio Group – einem Entwickler unter Tencent. Capcom ist zusammen mit Tencent nur der Publisher.

Habt ihr schon Monster Hunter gespielt und wie interessiert seid ihr an einem Mobile-Ableger für die Action-Reihe?