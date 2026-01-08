Stardew Valley-Fan zockt die ganze Nacht auf seinem neuen Hof und erinnert sich erst viel zu spät, warum die Strandfarm niemand mag

Upsi.

Obwohl die meisten Stardew Valley-Fans erst mal mit dem ganz normalen Standard-Hof starten, stehen insgesamt noch sieben weitere Farmtypen zur Auswahl. Jeder davon bietet ganz spezielle Vorteile, aber eben auch Herausforderungen – besonders, wenn es um die Strandfarm geht, die 2020 mit Update 1.5 Einzug ins Spiel erhalten hat.

Auf Spieler*innen, die das nicht wissen – oder ganz einfach vergessen haben, wie diese Person – wartet eine böse Überraschung.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Autoplay

"Omg, habe ich das einfach vergessen?" Stardew Valley-Fan bereut Wahl des Farmtyps

Stardew Valley-Fan SceneApprehensive163 gesteht in einem Reddit-Post:

Omg, habe ich einfach vergessen, warum Leute den Strand-Hof nicht mögen?!

Zur Demonstration, welcher große Nachteil gemeint ist, hat der Redditor einen Screenshot angehängt, auf dem vor allem eines zu sehen ist: viele, viele Kacheln, auf denen Sprinkler nicht funktionieren. Eine Bildschirm-Nachricht weist auf diese Besonderheit des Terrains hin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Problem ist, dass Sprinkler in Stardew Valley nicht auf Sand gesetzt werden können – und davon gibt es am Meer bekanntlich sehr viel. SceneApprehensive163 machte die verheerende Entdeckung nach eigener Aussage um 3:55 Uhr morgens, nachdem die Person bereits die ganze Nacht gespielt und den Sommer erreicht hatte.

"Ich habe es zu spät realisiert. Wie konnte ich nur so etwas Wichtiges vergessen?", fragt der Reddit-User. Wir können das gut nachvollziehen, schließlich gibt es in Stardew Valley derart viele kleine Details und Mechaniken zu beachten. Und die Farm am Strand sieht schon verlockend idyllisch aus.

Allerdings muss auch hier nicht gänzlich auf die Automation durch die nützlichen Gieß-Vorrichtungen verzichtet werden. Es gibt immerhin einige Kacheln, auf denen sie aufgestellt werden können. Zudem ist der Hof natürlich besonders gut geeignet für alle, die beispielsweise sehr gerne Fische fangen.

In den Kommentaren teilen Fans ihre Tipps, wie sich die Strandfarm am besten nutzen lässt. So berichtet beispielsweise Key-Pickle5609: "Ich liebe den Strand-Hof! Es ist immer spaßig, mit Geld[-Verdienmethoden] zu experimentieren, das nicht auf Feldfrüchten basiert, besonders Fischteiche!"

Important-Emotion-85 findet: "Ich weiß nicht, ich denke, das Areal beim Strand-Hof, auf das du Sprinkler stellen KANNST, ist genug für mich persönlich, aber ich speedrunne das Gewächshaus und die Ingwerinseln. Dort baue ich bessere Farmen auf."

Wie zumeist gibt es also in der Community nicht nur diejenigen, die den Farmtyp nicht mögen - auch wenn er nicht so beliebt ist wie andere.

Grundsätzlich gilt aber zu sagen, dass es ein Hof ist, der sich vor allem an Spielende richtet, die bereits Erfahrungen gesammelt haben und sich an einer neuen Herausforderung versuchen wollen. Für euren ersten Spieldurchlauf empfehlen wir euch aber trotzdem einen anderen Typ zu wählen. Die Standard-Farm ist eigentlich immer eine gute Wahl.

Wusstet ihr um den Nachteil des Strand-Hofs und denkt ihr, es ist eher eine Herausforderung oder ein Nachteil? Würdet ihr an der Stelle des Fans noch mal von vorne anfangen nach der durchgezockten Nacht?