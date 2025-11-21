Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 zeigte Capcom zum ersten Mal einen richtigen Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Ableger der Monster Hunter-Reihe "Monster Hunter Outlanders".

Im kommenden Mobile-Titel sollen Spieler und Spielerinnen genau wie im Hauptteil in actionreichen Echtzeit-Kämpfen Monster erlegen können. Außerhalb des Kampfes können Spieler*innen Zelte aufstellen und andere Aktivitäten durchführen, um sich auf die Jagd vorzubereiten.

Aktuell gibt es noch kein Releasedatum zu Monster Hunter Outlanders. Eine geschlossene Beta-Testphase für Japan, Kanada und Amerika findet vom 28. November bis zum 5. Dezember 2025 statt.