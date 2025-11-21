Läuft gerade Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom
Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom

0 Aufrufe

Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom

Myki Trieu
21.11.2025 | 16:20 Uhr

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 zeigte Capcom zum ersten Mal einen richtigen Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Ableger der Monster Hunter-Reihe "Monster Hunter Outlanders".

Im kommenden Mobile-Titel sollen Spieler und Spielerinnen genau wie im Hauptteil in actionreichen Echtzeit-Kämpfen Monster erlegen können. Außerhalb des Kampfes können Spieler*innen Zelte aufstellen und andere Aktivitäten durchführen, um sich auf die Jagd vorzubereiten.

Aktuell gibt es noch kein Releasedatum zu Monster Hunter Outlanders. Eine geschlossene Beta-Testphase für Japan, Kanada und Amerika findet vom 28. November bis zum 5. Dezember 2025 statt.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom Video starten   3:23

vor 54 Minuten

Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.368 Videos

Zum Kanal
Monster Hunter Outlanders

Monster Hunter Outlanders

Genre: Rollenspiel

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   2:12

vor 7 Stunden

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 8 Stunden

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang Video starten   5     1:15

vor 7 Stunden

Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi Video starten   1:06

18.09.2025

One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor 22 Stunden

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom Video starten   3:23

vor 52 Minuten

Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom
Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb Video starten   1:10:22

vor 2 Stunden

Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb
Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht Video starten   1:37

vor 5 Stunden

Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht
Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang Video starten   5     1:15

vor 7 Stunden

Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   2:12

vor 8 Stunden

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 8 Stunden

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 21 Stunden

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor 22 Stunden

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay Video starten   6:03

vor 23 Stunden

Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay
Das erfolgreichste deutsche Spiel auf Steam ist NICHT Anno 117 Video starten   48:23

vor einem Tag

Das erfolgreichste deutsche Spiel auf Steam ist NICHT Anno 117
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor Video starten   1:30

vor einem Tag

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
mehr anzeigen