LEGO-Fans können manche Steine farblich kaum auseinander halten, aber dieser Baumeister hat einen genialen Trick dafür gefunden

Falls ihr aufgrund einer Farbfehlsichtigkeit manche Farben nicht auseinanderhalten könnt, gibt es zumindest im Hinblick auf bestimmte LEGO-Steine Abhilfe. Ein Fan hat nämlich für sich herausgefunden, dass die sich sonst sehr stark ähnelnden Klötzchen unter blauem LED-Licht fluoreszierend leuchten. Das freut nicht nur ihn selbst, sondern erntet auch sehr viel Beifall aus der Community.
Egal, ob mit oder ohne Farbfehlsichtigkeit: Dieser Trick kann helfen
Ein transparentes Hellgrün sieht in diesem Beispiel mit LEGO-Teilchen sehr, sehr ähnlich aus wie das transparente Gelb oder Bernsteinfarben. Dabei spielt es offensichtlich keine Rolle, ob ihr Farben normalerweise gut auseinanderhalten könnt: Die LEGO-Klötze sehen auch ohne Farbfehlsichtigkeit fast identisch aus.
Reddit-User AlcomIsst teilt aber die frohe Kunde, dass ihr zumindest diese speziellen LEGO-Steine hier sehr gut voneinander unterscheiden könnt, wenn ihr sie unter eine blauleuchtende LED-Lampe haltet. Die hellgrünen LEGO-Teile leuchten strahlend hell in einer Art Neongelb, während die gelben, dunkleren Steinchen komplett duster bleiben. Sie sind so sehr viel besser auseinanderzuhalten.
Hier könnt ihr euch den Effekt im direkten Vergleich ansehen:
Das hilft natürlich vor allem, aber nicht nur solchen Menschen, die Deuteranopie aka Grünblindheit haben. In den Kommentaren unter dem Beitrag häufen sich unzählige Wortmeldungen von Leuten wie diese:
"Ich bin überhaupt nicht farbenblind, aber diese Farben sehen trotzdem sehr ähnlich aus."
Dementsprechend groß ist die Freude über den Workaround mit dem Blaulicht. Das Ganze funktioniert offenbar auch mit UV-Licht, wie eine andere Person in den Kommentaren erklärt. Sie habe immer eine kleine Taschenlampe mit einer hellen UV-Option am Gürtel und könne so die durchsichtigen, farblich ähnlichen LEGO-Steinchen auseinanderhalten.
Es geht aber noch einfacher: Ihr müsst euch nicht unbedingt eine blaue LED-Lampe oder ein UV-Licht organisieren, wenn ihr ein Smartphone habt. Es gibt nämlich auch Apps für genau solche Fälle und Menschen, die Farbfehlsichtigkeit haben.
In den Kommentaren wird zum Beispiel die Color Blind Pal-App empfohlen, die sowohl für Android als auch iOS kostenlos heruntergeladen werden kann. Damit lassen sich die Kamera-Aufnahmen farblich filtern, Farben nach Belieben anpassen und vieles mehr.
Könnt ihr die Farben der LEGO-Steinchen oben auf dem Bild gut auseinanderhalten?
