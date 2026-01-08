Einer der beliebtesten Stranger Things-Charaktere wäre im Finale beinahe gestorben, aber "es hat sich nicht richtig angefühlt"

Na, ob Steve wohl ins Schwitzen geraten ist? (Bild: © Netflix)

Die fünfte Staffel von Stranger Things ist vorbei und damit kennen wir auch das Schicksal aller Hauptcharaktere. Viele Fans hatten vorab natürlich befürchtet, dass es wieder einige Tode von Fanlieblingen geben würde.



Und das, obwohl die Duffer Brüder versprochen hatten, dass uns keine "Rote Hochzeit-Situation" (ein Verweis auf die berühmte Game of Thrones-Szene) erwarten solle. Nicht für jeden Charakter war dieses Überleben aber selbstverständlich.

Achtung, Spoiler! Hier geht es um das Finale von Stranger Things, wir gehen allerdings NICHT darauf ein, welche Charaktere sterben. Habt ihr die letzte Folge aber noch nicht gesehen, wird euch zumindest das Überleben einer Person vorweggenommen.

Der Tod eines Charakters war "näher, als ihr glauben würdet"

Im Interview mit Collider haben die Showrunner Matt und Ross Duffer nach dem Ende der Serie natürlich auch über das Schicksal der Hauptcharaktere gesprochen. Dabei kam auch die Frage auf, ob zu irgendeinem Zeitpunkt weitere Tode geplant waren.

Wie es im Interview heißt, war wohl besonders Steves Überleben eine "knappe Sache". So erklärt Matt Duffer:

"Ich glaube, wir überlegen jedes Jahr und besonders dieses Jahr. [...] Du denkst darüber nach und dann erkundest du. Du fragst dich: 'Wenn du diesen Charakter tötest, was bedeutet das dann?' Und worauf es am Ende für mich und Ross ankam – und das geht zurück auf das, was Ross zum Ende von anderen Serien [Friday Night Lights, Breaking Bad und Six Feet Under, Anm. d. Red.] gesagt hat und was wir daran mochten – ist, dass die Charaktere sich selbst treu bleiben müssen. Und dass die Serie eine Adventure- Coming-of-Age-Story und eine Hommage an Spielberg- und 80er-Filme ist. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, als wir über mögliche weitere Tode nachgedacht haben."

Es kommt also nicht ganz von ungefähr, dass viele Fans befürchtet hatten, besonders Steve könnte im Serienfinale das Zeitliche segnen. Weitere beliebte Theorien vorab waren, dass Hopper, Elf oder Will sterben könnten.

Zwei dieser Namen standen nicht ohne Grund so hoch im Kurs. Bereits in der Vergangenheit hatten die Duffer Brüder verraten, dass Hopper am Ende von Staffel 3 beinahe tatsächlich gestorben wäre. Letztlich hatte man sich aber dagegen entschieden, da "seine Geschichte noch nicht beendet war."

Für Steve sah es anfangs sogar noch düsterer aus. Der Charakter von Joe Keery sollte nämlich ursprünglich bereits in Staffel 1 sterben. Allerdings hatten die Showrunner sich dann so sehr in Steve verliebt, dass sie ihm doch noch eine Chance und letztlich sogar ein Happy End gaben.

