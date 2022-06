Monster Hunter Rise Sunbreak: Was euch erwartet und warum ihr jetzt einsteigen solltet

Am 30. Juni, also nächste Woche am Donnerstag, erscheint mit Sunbreak die große Erweiterung für Monster Hunter Rise. In diesem Artikel erklären wir euch, worauf ihr euch in dem neuen Gebiet und bei den neuen Monstern gefasst machen könnt. Für den Fall, dass ihr das Hauptspiel noch nicht besitzt, verraten wir euch außerdem, warum ihr das aktuelle Sonderangebot im Nintendo eShop nutzen und noch einsteigen solltet.

Neues Gebiet: Auf nach Elgado!

Sunbreak erweitert Monster Hunter Rise um ein neues Gebiet: Von der Ritterin Fiorayne werden wir übers Meer zu einem weit entfernten Königreich gebracht, das vom Drachenältesten Malzeno bedroht wird. Unsere neue Basis ist der Außenposten Elgado, wo wir Fiorayne bei der Erforschung der Bedrohung helfen. Hier lernen wir auch weitere neue Charaktere kennenlernen, etwa Admiral Galleus, den Anführer des königlichen Ordens, oder Chichae, die als Rezeptionistin arbeitet, in Wahrheit aber viel mehr ist. Manche der NPCs könnt ihr bei bestimmten Quests mitnehmen. Mit der Zitadelle gibt es zudem eine vielfältigen neuen Jagdgrund, der Wald, Sümpfe, Eislandschaften und eine gewaltige Burgruine bietet.

Neue Monster: Bekämpft die Drei Gebieter!

Natürlich wird es in Sunbreak auch eine ganze Reihe neuer Monster geben. Am wichtigsten unter den großen Monstern sind die sogenannten Drei Gebieter: Malzeno, Garangolm und Lunagaron. Garangolm erinnert äußerlich an einen Gorilla und kann mit seinen riesigen Fäusten sowohl Feuer- als auch Wasserschaden verursachen. Der Reißzahnwyvern Lunagaron ähnelt einem Werwolf, sein Element ist das Eis. Der schon erwähnte Drachenälteste Malzeno wiederum soll vampirische Fähigkeiten haben und seinen Opfern die Lebensenergie aussaugen, entsprechend düster ist sein Design. Daneben wird es natürlich weitere kleine und große Monster geben, auch ein paar Lieblinge aus früheren Teilen kehren zurück, etwa der krabbenähnliche Shogun Ceanataur.

Neues Endgame im Meisterrang

In der Monster-Hunter-Reihe hat es Tradition, dass der höchste Rang und somit das eigentliche Endgame nicht direkt zum Release im Hauptspiel, sondern erst später mit einer erweiterten Version oder einem Add-On freigeschaltet wir. So ist es auch in diesem Fall: Die Sunbreak-Erweiterung bringt den neuen Meisterrang ins Spiel. Dieser sorgt für noch stärkere Monster, die wiederum neues und besseres Material bringen, das für bessere Ausrüstung verwendet werden kann. Die motivierende Beutejagd geht damit also in eine ganz neue Runde.

Neue Mechaniken: Taktiken schneller anpassen

Auch spielmechanisch gibt es Neuerungen, etwa durch Hilfsmittel wie neue Seilkäfer: Der Rubinseilkäfer beispielsweise sorgt dafür, dass wir mehr Schaden an Monstern anrichten, durch den Goldseilkäfer können wir mehr Gold bekommen. Außerdem gibt es eine neue Spinne, mit der wir Monster in unsere Richtung ziehen und sie dadurch in Wände krachen lassen können. Mit dem neuen Wechselkunst-Tausch kann man nun zudem schnell zwischen Wechselkunst-Sets hin- und her wechseln, um die eigene Taktik der Situation anzupassen, und mit dem neuen Tausch-Ausweichen kann man Monstern schnell entkommen. Das macht die Kämpfe noch dynamischer.

Monster Hunter Rise jetzt zum halben Preis holen

Bis zum 26. Juni könnt ihr das Hauptspiel übrigens im Nintendo eShop zum halben Preis bekommen. Falls ihr Monster Hunter Rise noch nicht besitzt, aber nun Lust bekommen habt auf eine epische Monsterjagd, ist jetzt also eine gute Gelegenheit, um noch einzusteigen. Der Kauf lohnt sich auch unabhängig von Sunbreak auf jeden Fall, denn die für Monster Hunter typische Spirale aus spektakulären Kämpfen gegen riesige Kreaturen und der Jagd nach Beute und besserer Ausrüstung, um noch größere Monster erlegen zu können, funktioniert auch diesmal wieder hervorragend.

Neben dieser bewährten Mechanik führt Monster Hunter Rise übrigens auch neue Ideen in die Reihe ein. Das wohl spektakulärste neue Feature sind die Randale-Events, in denen wir das Dorf gegen mehrere gigantische Kreaturen gleichzeitig verteidigen, wobei wir Verteidigungsanlagen wie Ballisten zu Hilfe nehmen. Ebenfalls neu ist der Seilkäfer, mit dem wir uns nicht nur durch die Luft schwingen, sondern auch Monster einfangen können, was ganz neue taktische Möglichkeiten eröffnet.

Falls ihr jetzt mit Monster Hunter Rise anfangt, könnt ihr anschließend fließend mit dem Endgame weitermachen, das Sunbreak liefert. Den neuen Content könnt ihr dann zusammen mit Spieler:innen aus aller Welt erleben, denn schließlich ist Monster Hunter Rise nicht nur ein Solo-Abenteuer, sondern auch ein ausgezeichnetes Koop-Spiel. Nicht zuletzt deshalb ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Neueinstieg. Solltet ihr trotz allem noch unsicher sein, könnt ihr euch von der kostenlosen Demo im Nintendo eShop überzeugen lassen.