Ist Monster Hunter Wilds das beste Spiel der Reihe? Stimmt jetzt ab und verratet, welcher Teil euch bisher am meisten gefallen hat

Ist Alma Teil des besten Monster Hunter-Teils?

Monster Hunter Wilds ist erst seit ein paar Tagen draußen, hat aber bereits in seiner ersten Woche enorme Erfolge hingelegt. So schafft es das Spiel bereits in den ersten 24 Stunden auf 1.384.608 gleichzeitig Spielende – allein auf Steam.

Zum Vergleich: Das äußerst beliebte Monster Hunter: World schafft es in seiner gesamten Geschichte "nur" auf maximal 334.684 gleichzeitige Spieler*innen. Damit ist der Release von Wilds ein immenser Erfolg gewesen.

1:14:55 Wer Monster Hunter nach Wilds noch ignoriert, ist selber schuld

Viele Spielende, tolle Wertungen – aber auch der beste Teil?

Bei der Anzahl der Spieler*innen spielt Wilds aktuell in einer eigenen Liga, Wertungs-technisch liegt er aktuell allerdings gleichauf mit Monster Hunter: World. Beide Titel stehen auf Metacritic auf einer glatten 90 und übertrumpfen damit alle anderen Teile.

Viel wichtiger ist aber: Wie gefällt euch der neueste Teil und würdet ihr so weit gehen und ihn als besten Teil der Reihe bezeichnen? Genau das wollen wir in unserer Umfrage wissen, stimmt also gerne ab.

Die eigentliche Release-Liste des Monster Hunter-Franchises liest sich eigentlich sogar noch wesentlich länger, da einige Titel nur in Japan und erst später unter anderem Namen bei uns released wurden. Dazu gab es noch viele Releases und kleine Ableger. Wir haben daher versucht, uns auf die wesentlichsten Teile zu konzentrieren. Große Addons und DLCs wie Iceborn zählen wir zu jeweiligen Hauptteilen dazu.

Wir sind schon sehr gespannt, ob Wilds auch in der Abstimmung die Nase vorn hat und ob ihr wie Kollege Stephan der Meinung seid, dass der neue Teil der bislang beste der Reihe ist.

Die Spiele sind so beliebt, dass im Laufe der Jahre auch Veröffentlichung abseits von Videospielen gab. So erschien etwa 2008 eine Manga-Reihe mit dem Titel Monster Hunter Orage. Wesentlich bekannter ist jedoch sehr wahrscheinlich der Film mit Milla Jovovich, Tony Jaa und Ron Perlman aus dem Jahr 2020.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, für welchen Teil ihr euch entschieden habt und wieso. Mit welchen Titel seid ihr in die Reihe eingestiegen und mit welcher Waffe spielt ihr am liebsten?