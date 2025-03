Monster Hunter Wilds: Absurd gute Farming-Methode verschafft euch in 50 Minuten hunderte Dekos, Waffenfragmente und Rüstkugeln

Mit dieser Methode farmt ihr am effektivsten in Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds bietet eine Menge Komfort-Funktionen, die das Farmen von seltenen Materialien leichter machen. Trotzdem könnt ihr auch hier potenziell hunderte Stunden reinstecken, ehe ihr die besten Waffen und Rüstungen besitzt und sie voll aufgewertet habt.

Es gibt allerdings eine Möglichkeit, sich das sehr viel leichter zu gestalten. Die Methode ist zwar nicht sonderlich spannend, dafür aber äußerst effektiv!

Nightflower Pollen-Farm macht euch das Endgame richtig leicht

Konkret stellt User LeBahz die Methode auf Reddit vor und bezeichnet sie dort als "mit Abstand mächtigste Art zu Farmen, die Monster Hunter je gesehen hat". Diese gewagte Aussage kommt nicht von ungefähr, mit der Methode konnte der Fan nämlich innerhalb knapp einer Stunde 32 Goldschmelz-Tickets beschaffen.

Diese lassen sich dann wiederum beispielsweise gegen folgende Gegenstände eintauschen:

320 Waffen-Dekorationen höchster Seltenheit

640 Rüstungs-Dekorationen höchster Seltenheit

480 Waffenfragmente höchster Seltenheit

96 Rüstungskugeln IV

Wie genau funktioniert diese Methode? Tatsächlich müsst ihr dafür nur einen einzigen Gegenstand farmen: die Nachtblumenpollen.

So sammelt ihr Nightflower Pollen / Nachtblumenpollen

Nachtblumenpollen taucht in der Windebene in Areal 3 und 10 und im Karminwald in Areal 14 (nahe des Übergangs zu Areal 17) auf – allerdings nur bei Vollmond. Wollt ihr die Mondphase überprüfen, ruht ihr euch am tragbaren Grill oder im Zelt aus und wählt Fülle und Nacht aus, damit ihr den Sternenhimmel seht.

Insgesamt gibt es sieben Mondphasen, ruht euch aus, bis ihr die Phase VOR dem Vollmond erreicht. Dann ruht ihr euch ein weiteres Mal aus, wählt aber Abend, um das Meiste rauszuholen.

So sieht die Blume aus, wenn sie erblüht ist und ihr sie ernten könnt.

Nehmt dann die optionale Quest "Das Gemüt des Leviathan" bei Alma an – habt ihr die Gehärtete Balahara-Quest noch nicht, könnt ihr alternativ die 4 Sterne-Quest "Die Wüste kennt kein Meer" oder die 1 Stern-Quest "Anstieg des Sandsees" wählen, hier könnt ihr nur den Mond nicht im Auge behalten.

Reist dann in der Windebene zu Camp 10, wartet etwa eine Minute, bis es Nacht ist und sammelt dann nördlich des Lagers an der Vergänglichen Blüte den Nachtblumenpollen.

Dann reist ihr zu Lager 3, klettert mit dem Saikrii nördlich die Klippen in Areal 4 hoch und springt dann runter. Gleitet mit dem Saikrii auf den Vorsprung direkt über dem Lager, wo ihr die zweite Blume findet und erntet. Kehrt von der Quest zurück und wiederholt diese Methode, bis die Nacht vorbei ist.

Mit den Nachtblumenpollen im Gepäck geht ihr zu Nata und wählt beim Tauschhandel (ab Kapitel 4 verfügbar) Sekka aus. Ihr schaltet die Wächterin als Tauschpartnerin frei, indem ihr mit ihr in Suja redet. Foglende Items könnt ihr für die Blumen hier bekommen:

1x Nachtblumenpollen ergibt 3x Rüstkugel IV

1x Nachtblumenpollen ergibt 1x Goldrelikt-Ticket

1x Nachtblumenpollen ergibt 1x Goldschmelz-Ticket

18:33 Monster Hunter Wilds ist der bislang beste Serienteil und zum Release fast perfekt!

Autoplay

Hat Sekka gerade keines dieser Items im Angebot, ruht ihr euch einfach wieder aus, das resetted ihre Waren. Die Goldrelikt- und Goldschmelz-Tickets nehmt ihr dann mit nach Suja, um sie beim Schmelztiegel für Relikte (Waffenfragmente) oder Uralte Kugeln (Dekorationen) einzuschmelzen.

Die Methode ist deshalb so gut, weil sie sehr verlässlich ist. ihr könnt komplett unabhängig von Monstern praktisch endlos wichtige Items farmen. Der einzige Nachteil ist, dass euch das viele Forschungspunkte kostet. Ihr verbraucht nämlich bei jedem Ausruhen 300 davon.

User LeBahz empfiehlt hier einfach, im Karmesinwald beim Lager in Areal 8 alle Fische mit dem Fangnetz zu fangen – jeder Fang verschafft euch Forschungspunkte. Dann reist ihr zu einer anderen Map und wieder zurück zu Areal 8, um alle Fische zu respawnen und wiederholt das Ganze.