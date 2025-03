"Ich habe 19 Jahre drauf gewartet, das tun zu können": In Monster Hunter Wilds ist endlich etwas möglich, das schon im PS2-Opening zu Monster Hunter 2 zu sehen war

Monster Hunter Wilds weckt bei einigen Fans Erinnerungen an ein 19 Jahre altes Opening.

Die Monster Hunter-Reihe gibt es schon seit über 20 Jahren und kann eine beachtliche Anzahl von Ablegern vorweisen. Monster Hunter 2 erschien damals nur in Japan für die PlayStation 2, weil sich die Reihe noch nicht international durchgesetzt hatte. Die Introsequenz zeigte damals im Jahr 2006 schon spektakuläre Jagdszenen.

Eine besondere Kampftechnik, die dabei zum Einsatz kam, existierte zu diesem Zeitpunkt aber lediglich in der Zwischensequenz und kam nicht wirklich in Gefechten vor. Und das noch für sehr lange Zeit! Es handelt sich nämlich um ein Feature, das in Monster Hunter Wilds tatsächlich nutzbar ist.

Weil die Bestie, die in der entscheidenden Szene damals einen Auftritt hatte, auch im neuen Ableger mit von der Partie ist, lässt sich das jetzt wunderbar nachstellen und ein Fan hat genau das getan.

Nach 19 Jahren endlich im Kampf nutzbar - Fan zeigt Gegenüberstellung

Auf Reddit schreibt User OmegaAceGames: "Ich habe 19 Jahre darauf gewartet, das tun zu können", und zeigt anbei zwei Clips. Der rechte stammt aus dem Opening von Monster Hunter 2, der linke zeigt eine Spielszene aus Wilds.

In beiden kommt es zwischen dem Monster, einem Blangonga, und dem Jäger zu einem sogenannten "Power Clash". Was im PS2-Spiel nur eine epische Sequenz war, kann jetzt in Kämpfen passieren. Überzeugt euch selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Power Clash ist eine neue Mechanik, von der die Community ziemlich begeistert ist. Schließlich sieht sie richtig schick aus und ist darüber hinaus auch noch sehr praktisch. Dieses Ringen mit dem Monster kann zufällig aktiviert werden, wenn wir bestimmte Attacken perfekt blocken, und ein Monster dann sogar zu Boden werfen.

Fans freuen sich über das Video

Die Gegenüberstellung im Clip konnte bereits über 9000 Upvotes sammeln. Eine Person schreibt beispielsweise: "Ich bin nur aus diesem Grund froh, dass sie den Eis-Affen zurückgebracht haben." Ein weiterer Fan fragt sich gar, ob die Blangonga-Szene die Inspiration zur Power Clash-Mechanik gewesen sei.

4:01 Monster Hunter Wilds enthüllt erstes großes Update mit neuem Monster

Autoplay

Während ein anderer User nur mit dem Wort "epiiiisch" kommentiert, diskutieren Fans auch über die neue Mechanik, beziehungsweise über die Waffen, mit denen sie (am besten) zustandekommt. Natürlich ist es erst einmal notwendig, einen perfekten Block ausführen zu können und das Spiel ist nicht gut darin, alle Möglichkeiten zu erklären, die es mit den einzelnen Waffen gibt.

So wusste zum Beispiel ein Fan gar nicht, dass perfektes Blocken auch ohne einen Schild möglich ist, unter anderem mit dem Großschwert.

Nutzt ihr perfekte Blocks und habt auch schon viele Power Clashes gesehen? Und habt ihr euch schon mal mit den älteren Monster Hunter-Ablegern befasst oder seid ihr ganz neu mit einem der letzten Spiele eingestiegen?