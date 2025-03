Monster Hunter Wilds-Fan verliert seinen Vater kurz vor Release und baut ihn im Editor nach, um ihn im Spiel zu ehren

Ein Reddit-User widmet seinen Playthrough seinem Vater (Bildquelle: https://www.reddit.com/r/MonsterHunter/comments/1j0disj/my_dad_passed_away_yesterday_before_he_got_a/#lightbox)

In Videospielen können wir wunderbare Gemeinschaftserlebnisse haben, wenn wir mit unseren Lieben zocken, sie können uns aber auch helfen, Dinge zu verarbeiten. Eine sehr berührende persönliche Story, passend zu diesem Thema, hat ein Monster Hunter-Fan auf Reddit geteilt.

Contentwarnung: In diesem Artikel geht es um Tod und den Verlust eines nahestehenden Menschen.

Monster Hunter-Fan und Reddit-User MrTactician ist aktuell mit einem schmerzlichen Verlust konfrontiert: Er hat seinen Vater verloren. Um ihm zu gedenken, hat sich das Community-Mitglied aber etwas besonders Schönes ausgedacht und berichtet:

Mein Vater ist gestern verstorben, bevor er die Chance hatte, Wilds zu spielen. Ich habe ihn in Wilds nachgebaut so gut ich konnte, damit er mit mir zocken kann.

Eine wunderschöne Idee, um den geliebten Menschen noch einmal mit einem ganz besonderen Abenteuer zu ehren. Aber natürlich war die Umsetzung, beziehungsweise die Auseinandersetzung mit dem Verlust, nicht einfach nur schön und erfüllend, sondern auch ganz schön schwierig und tränenreich.

In den Kommentaren berichtet MrTactician in einem Gespräch mit einem anderen User, dass er sogar erstaunt gewesen sei, wie gut er den Charakter hinbekommen habe, weil beim Erstellen derart viele Tränen geflossen sein. Die Vergleichsbilder zeigen aber, wie gut der Charakter gelungen ist.

Der Charakter Editor von Monster Hunter Wilds bietet vielfältige Möglichkeiten, die Gesichtsmerkmale und Frisuren unserer Jäger*innen anzupassen. Gerade die unterschiedlichen Hauttöne und -texturen fallen sehr vielfältig aus.

Aber natürlich geht es bei Mr Tacticians Idee noch mehr um die Geste als um das gelungene Ergebnis. Der User verrät in einem weiteren Kommentar:

In diesem Fall geht es mir darum, meinen alten Mann zu sehen, wie er Badass-Manöver gegen große alte Monster ausführt und wenn er so heldenhaft ist, ist das eine überzeichnete Version davon, was er für mich ist/war. Es gibt mir ein bittersüßes Gefühl, ihn auf dem Bildschirm zu sehen.