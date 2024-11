Monster Hunter Wilds hat einen tollen neuen Modus, der Spinnen in Blobs verwandelt

Monster Hunter geht mit Wilds 2025 in die nächste Runde.

Accessibility wird als Thema auch im Gaming immer wichtiger. Einige Spiele bieten angenehm viele Optionen, mit denen die Spielerfahrung an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Das 2025 erscheinende Monster Hunter Wilds verfügt etwa über einen Arachnophobie-Modus, der aus Spinnen und Insekten lustige Glibber-Blobs macht.

So sieht der Blob-Modus aus

Monster Hunter Wilds ist nicht das erste Spiel, in dem es einen solchen Modus für Menschen mit Spinnenphobie gibt. In Hogwarts Legacy werden so die Spinnenbeine etwa durch Rollerskates ersetzt und im Spiel Kill it with Fire, in dem es in allererster Linie um Spinnen geht, erscheinen diese als kleine, ausgestopfte Spielzeug-Krabbeltiere.

Capcom geht mit Monster Hunter Wilds einen ganz ähnlichen Weg. Derzeit läuft eine Open-Beta zum Spiel und in der ist der Arachnophobie-Modus auch schon enthalten. Einmal angeschaltet, erscheinen Spinnen- und Insekten-ähnliche Monster dann als Gelee-artige Blobs. Ein User demonstriert auf X, wie das aussieht:

Hier zum Vergleich dieselbe Szene, nur ohne den Modus:

Das ist Arachnophobie: Die Arachnophobie wird häufig auch Spinnenphobie genannt und ist eine der häufigsten Angststörungen beim Menschen. Sie beschreibt eine übersteigerte Angst vor Spinnen und Spinnentieren. Menschen, die von dieser Phobie betroffen sind, nehmen das Bild einer Spinne früher und stärker wahr als nicht Betroffene.

In Deutschland ist die Spinnenphobie die am weitesten verbreitete Phobie. Ob es sich dabei um eine genetische Veranlagung oder um erlerntes Verhalten handelt, ist in der Forschung umstritten. So oder so ist es definitiv ein Thema, das hierzulande viele Menschen betrifft.

Da Spinnen und an Spinnen erinnernde Insekten auch in vielen Videospielen als Bedrohung eingesetzt werden, fällt es Menschen, die von der Phobie betroffen sind, bedeutend schwerer, diese Spiele zu genießen. Ein solcher Modus ermöglicht es also mehr Personen, das jeweilige Spiel zu spielen und dabei Spaß zu haben.

