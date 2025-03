Beim Essen in Monster Hunter Wilds läuft mir das Wasser im Mund zusammen, aber eine Sache aus World fehlt trotzdem!

Kochende Katzenwesen? Wichtig!

Monster Hunter bedeutet für mich nicht nur, riesige Bestien zu vermöbeln – essentiell für meine Spielerfahrung ist auch die Gemütlichkeit: niedliche Palicos, wunderschöne Musik, Erkundung, Angeln. Und natürlich leckeres Essen!

Vor jeder Jagd ein schmackhaftes Gericht zu genießen, gehört für mich einfach dazu. Das ist wegen den damit einhergehenden Buffs für Gesundheit, Ausdauer etc. nicht nur ziemlich nützlich, sondern wird auch noch absolut fantastisch dargestellt.

Bei den Cutscenes läuft mir deswegen jedes Mal das sprichwörtliche Wasser im Mund zusammen. Trotzdem vermisse ich dabei eine Sache aus Monster Hunter World doch sehr.

Das Essen sieht zwar lecker aus, aber bei der Zubereitung fehlt das Wichtigste

Bereits Monster Hunter World konnte mich tatsächlich motivieren, mir beim Kochen im echten Leben mehr Mühe zu geben. Wilds hat jetzt wieder denselben Effekt. Wenn mein Charakter Fisch in die Pfanne haut und mit Käse überbackt oder Gemüse, Garnelen, Ei und Knoblauch brutzelt, werde ich echt neidisch und habe Lust, das nachzukochen.

Von der dekadenten Riesenwelle geschmolzenen Käse auf Fladenbrot im Dorf Kunafa will ich gar nicht erst anfangen! Ich liebe auch, wie martialisch meine Jägerin das selbst zubereitete Essen futtert, indem sie es mit dem Messer aufspießt und sich in den Mund schiebt. Das passt einfach perfekt zur Monsterjagd.

Aber was könnte noch besser sein als stimmungsvolle und appetitliche Essens-Cutscenes? Natürlich niedliche Katzenwesen, die das Festmahl mit voller Hingabe zubereiten! Genau die gab es nämlich in Monster Hunter World. Falls ihr World nicht gespielt habt, schaut mal hier:

Während ich mir meine Stärkung in Wilds selbst kochen muss, konnte ich in World in der Kantine speisen, wo ein fleißiges Palico-Team für den Gaumenschmaus zuständig war. Ihnen zuzuschauen, wie sie bei fröhlicher musikalischer Untermalung hacken, würzen, brutzeln und anrichten, war für mich ein absolutes Gute-Laune-Highlight. Schade, dass es das nicht in Wilds geschafft hat.

Ich bin nicht alleine …

Auch andere Fans vermissen dieses Element. Das Thema kam beispielsweise in einem Reddit-Beitrag auf, der sich eigentlich um die in Wilds fehlenden Versorgungsboxen dreht. Eine Person merkt hier unter anderem an:

Ich denke immer wieder: “Wo ist die Kantine?”, und erinnere mich dann, dass ich jetzt selbst die Kantine bin :(. Sie hätten wenigstens meine Palico kochen lassen können, lol.

Aber natürlich ist nicht gesagt, dass wir dauerhaft ohne die felynen Köche auskommen müssen. Capcom wird mit Updates neue Inhalte wie beispielsweise Monster ins Spiel bringen. Und ich hoffe sehr, dass dadurch in Zukunft auch noch ein paar Palico-Köche für Wilds angeheuert werden.

Habt ihr Monster Hunter World gespielt und vermisst ihr die Kantine auch?