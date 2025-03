Monster Hunter Wilds: Zierflügler fangen - so findet ihr die Vögel für die Quest "Samins Forschungsbericht"

Hier ist der Fundort des Zierflüglers (Dapperwing) in MH Wilds.

Monster Hunter Wilds bietet eine ganze Questreihe, in der ihr einheimische Lebensformen einfangen sollt. Nachdem ihr euch die Spurenschwanzechse geschnappt habt, ist der Zierflügler dran. Die Quest bekommt ihr im Basislager der Windebene von Samin. Wir verraten euch, wie und wo ihr den Vogel findet.

Fundort des Zierflüglers / Dapperwings

Den Zierflügler könnt ihr grundsätzlich an zahlreichen Orten im Karmesinwald finden, haltet dafür nach einem knallig grünen Vogel Ausschau. Am leichtesten kommt ihr in den Arealen 6, 12 und 17 an ihn ran, besonders wenn ihr hier ein Feldlager aufgestellt habt.

Wir zeigen euch einige der leicht erreichbaren Fundorte des Zierflüglers auf der Karte:

Habt ihr ein Feldlager in Areal 17, empfehlen wir euch definitiv diesen Fundort zum Fangen des Zierflüglers. Solange Uth Duna nicht auf der Map ist, seid ihr hier im Gegensatz zu den anderen Arealen definitiv ungestört.

Außerdem heben sich die Vögel hier vor dem blauen Hintergrund des Sees deutlich besser als im Waldgebiet ab.

Ein Tipp noch zum Schluss: Habt ihr Probleme, den Zierflügler zu entdecken, solltet ihr die Wetterbedingungen auf "Fülle" stellen. Dann zeigen sich die Vögel nämlich in deutlich satteren Farben.

Das Wetter ändert ihr, indem ihr euch am tragbaren Grill oder im Zelt beim Reiter Mahlzeiten ausruht. Hier könnt ihr dann bestimmen, bis zu welcher Tageszeit und welchem Wetter ihr abwarten wollt. Das kostet euch lediglich 300 Forschungspunkte.

1:14:55 Wer Monster Hunter nach Wilds noch ignoriert, ist selber schuld

Autoplay

So fangt ihr den Zierflügler

Habt ihr den Vogel entdeckt, müsst ihr zuerst einmal euer Fangnetz ausrüsten. Da er nicht scheu ist, könnt ihr euch ihm problemlos nähern. Zielt dann mit dem ausgerüsteten Netz mit L2/LT auf den Vogel. Sobald die weiße Umrandungsanzeige orange wird, seid ihr nah genug dran und habt das Netz richtig ausgerichtet. Dann könnt ihr es mit R2/RT abfeuern und den Zierflügler fangen.

Habt ihr den Vogel vor dem Start der Quest bereits gefangen, zählt das übrigens nicht. Dann müsst ihr für Samin noch einen weiteren besorgen.