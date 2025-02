Monster Hunter Wilds: Mit diesem praktischen Tool könnt ihr überprüfen, ob euer PC genug Power für das Spiel hat

Monster Hunter Wilds bietet eine große Spielwelt mit jeder Menge zu entdecken.

Monster Hunter Wilds will beim Thema Open World neue Maßstäbe innerhalb der Reihe setzen. Zusätzlich sieht der neue Capcom-Titel auch noch richtig hübsch aus, was aber ebenfalls die Rechenleistung beansprucht. Für die Konsolen sollte das Ganze im Idealfall ordentlich optimiert sein, auf dem PC ist das aber eine andere Sache. Zum Glück bekommt ihr schon jetzt die Gelegenheit zu checken, ob euer System mit dem neuen Spiel fertig wird.

Ist euer PC oder Laptop schnell genug? Capcom stellt Benchmark-Tool für Monster Hunter Wilds bereit

Darum geht's: Es dauert nicht mehr lange, bis mit Monster Hunter Wilds endlich der neueste Teil des überaus beliebten Capcom-Franchises erscheint. Ihr bekommt es auch hier wieder mit gigantischen Monstern zu tun, denen ihr im Team den Garaus machen könnt.

Wie sich das Ganze so spielt, könnt ihr bereits in unserem Preview-Video sehen:

13:07 Monster Hunter Wilds - Vorschau-Video mit Story-Überraschung

Die hübsche Grafik hat allerdings ihren Preis: Monster Hunter Wilds erscheint nicht mehr für PS4 und Xbox One. Das bedeutet, dass auch euer altgedienter PC oder Laptop womöglich ins Schwitzen kommt. Denn auch wenn ihr darauf noch die Vorgänger zocken konntet, wird der neue Monster Hunter-Teil um einiges mehr von eurem System fordern.

Die Systemanforderungen und mögliche Probleme haben unsere Kolleg*innen von GameStar Tech bereits aufgegriffen:

Falls ihr keine aktuelle Konsole habt, könnt ihr nun aber immerhin vorzeitig herausfinden, ob euer Computer noch genug Leistung hat, um MH Wilds zu stemmen. Auf Steam könnt ihr nämlich bereits das offizielle Benchmark-Tool herunterladen. Das erlaubt euch, an den Grafik-Einstellungen zu schrauben und sie im Fall der Fälle so anzupassen, dass Monster Hunter Wilds gerade noch läuft.

Hier könnt ihr das Benchmark-Tool für Monster Hunter Wilds herunterladen.

Dafür müsst ihr den Titel auch nicht vorbestellen, sondern könnt nach Herzenslust einfach ausprobieren, wie gut es läuft und wo ihr eventuell Abstriche machen müsst – oder welche Regler ihr vielleicht doch noch bis zum Anschlag aufdrehen könnt.

Wann kommt Monster Hunter Wilds? Am 28. Februar 2025 öffnet der neueste Teil aus Capcoms altehrwürdiger Saga endlich seine Pforten und schickt euch in die Wildnis, um es erneut mit besonders fieser Fauna aufzunehmen. Dieses Mal erscheint das Spiel gleichzeitig für alle Plattformen, also für den PC, die PS5 und Xbox Series X/S.

Außerdem findet auch noch eine Beta statt: An den beiden Wochenenden vom 7. bis 10. Februar und vom 14. bis 17. Februar könnt ihr vorab auch auf den Konsolen ausprobieren, wie die Monster-Hatz auf euren Geräten läuft.

Freut ihr euch auf den Release von Monster Hunter Wilds und habt ihr den Benchmark schon ausprobiert? Wie läuft der Titel auf eurer Hardware?