In den letzten Monaten gab es schon einige Crossover-Kampagnen für Monster Hunter World. So konnten wir uns bereits die Rüstung der aus Horizon Zero Dawn bekannten Heldin Aloy schnappen und auch das Outfit von Ryu aus Street Fighter 5 stand kurzzeitig zur Verfügung.

Schon im Januar war bekannt: Es bleibt nicht bei Ryu, Sakura gesellt sich ebenfalls mit einer eigenen Quest dazu. Nun ist es bald soweit und ihr könnt euch Sakuras Rüstung verdienen. Capcom hat die ersten Infos zur Event-Quest verraten.

Sakura bringt gleich drei Quests mit!

Die Rüstung von Sakura ist kein Skin, sondern eine Komplettrüstung mit eigenen Werten, ihr könnt also nicht beliebige Rüstungsteile mit ihr kombinieren und beispielsweise nur den Brustschutz ausrüsten.

Los geht es am 4. Mai 2018, wobei ihr nicht nur eine, sondern gleich drei Quests bestreiten müsst. Die Bedingungen und Voraussetzungen sind aber immer gleich: Ihr müsst die Rosa Rathian erlegen.

Erste Infos zur Sakura-Questreihe:

Verfügbar: 4.-10. Mai

4.-10. Mai Name: Kaiserin in voller Blüte 1, 2 und 3

Kaiserin in voller Blüte 1, 2 und 3 Ort: Arena

Arena Stufe: 7 Sterne

7 Sterne Anforderung: JR 12

JR 12 Ziel: Töte die Rosa Rathian

Die Rosa Rathian ist zwar etwas gefährlicher als die normale Rathian, weil sie schneller angreift und auch dicker gepanzert ist, die meisten Spieler dürften aber kein Problem mit der Drachendame haben.

Wie die Werte der neuen Rüstung ausfallen, bleibt abzuwarten. Bei diesen Kostümen handelt es sich aber eher um einen Gag, im Endgame sind sie nicht zu gebrauchen.

Die Questreihe "Kaiserin in voller Blüte" startet am 4. Mai, kommt also genau dann ins Spiel, wenn die Kulve Taroth-Quest wieder verschwindet. Bis dahin könnt ihr den neuen Drachenältesten noch in 16 Spieler-Belagerungsquests bekämpfen.

Schnappt ihr euch Sakuras Rüstung oder interessieren euch solche Kostüm-Quests nicht?