Monster Hunter World: Erste Bilder der neuen Iceborne-Rüstungssets

Die Monster Hunter World-Erweiterung Iceborne erscheint schon am 6. September. In einer offenen Beta konnten sich Fans zwar schon ein Bild der Raureifweiten und ihrer neuen Features machen, doch die neuen Monster und ihre Rüstungen sahen noch nicht viele in Aktion. Das können wir ändern.

Während ihr in unserem oberen Video alle bis jetzt gezeigten Iceborne-Monster betrachten könnt, haben wir den Twitter-Account von Monster Hunter durchkämmt und sind auf Videos der neuen Rüstungen gestoßen. Und damit ihr euch nicht die Mühe machen und durch die Timeline scrollen müsst, findet ihr sie hier komfortabel hintereinander aufgelistet.

Kreischende Legiana Rüstungsset

Die kreischenden Legiana sind mit die ersten Monster, die wir in Iceborne sehen. Ihnen folgen wir überhaupt erst in Richtung Raureifweite. Wer die Flugwyvern bezwingt, kann sich nach ein paar Jagden mit dieser Rüstung schmücken:

Channel the chilling power of Shrieking Legiana with this armor set. #Iceborne pic.twitter.com/56gSF6xjm3 — Monster Hunter (@monsterhunter) August 3, 2019

Silence the Shrieking Legiana and craft this frosty armor in Monster Hunter World: Iceborne. The hunt begins on PS4 September 6 pic.twitter.com/Ap8oWBTeIN — PlayStation (@PlayStation) August 1, 2019

Nargacuga-Rüstungsset

Nargacugas mitternachtsblaues Schuppenkleid werden augenscheinlich zu einer sehr schicken Rüstung. Obwohl wir einen kleinen Moment an die Thundercats denken mussten, falls sich hier jemand noch an die erinnert.

"Armor made of Nargacuga parts. Its glossy scales possess a dangerously tempting beauty." #Iceborne pic.twitter.com/ljoxbKNlVo — Monster Hunter (@monsterhunter) June 7, 2019

"The eyes peering out of this Nargacuga armor are so unsettling, few dare look at them." #Iceborne pic.twitter.com/tuB7qyafoa — Monster Hunter (@monsterhunter) June 7, 2019

Beotodus-Rüstungsset

Wer sich mit der Iceborne-Version des Beotodus auseinandergesetzt hat weiß, wie schwer die Rüstung erkämpft ist. Um ihn zu schlagen, müssen erstmal die Tonnen Schnee von seinem Körper geklopft werden, und selbst dann kann er uns mit seiner Schwanzflosse noch Iceblight zufügen. Dafür werden wir dann mit dieser Rüstung belohnt:

Golden fins adorn shell hard as cold, black steel in this exquisite Beotodus armor. #Iceborne pic.twitter.com/33CZMEwmtK — Monster Hunter (@monsterhunter) June 18, 2019

Supple as they are tough, these steely black and gold Beotodus armor pieces boast great dexterity. #Iceborne pic.twitter.com/08q9eydV2v — Monster Hunter (@monsterhunter) June 19, 2019

Direwolf-Rüstungsset

Und zuletzt wird es noch einmal flauschig: Die Direwolves lassen sich zu wunderbar warm aussehenden Rüstungen verarbeiten (aber lasst das bloß die Starks nicht hören). Thematisch passen sie am besten in die Welt von Iceborne, schließlich ist Fell auf der menschlichen Haut sehr viel wärmender als Schuppen.

Direwolf armor; coated in layers of fur that evoke feelings of warmth and adventure. #Iceborne pic.twitter.com/TI28YrHb6q — Monster Hunter (@monsterhunter) June 24, 2019

Direwolf armor; white as the snow in the Hoarfrost Reach. #Iceborne pic.twitter.com/qg3pkt7F3H — Monster Hunter (@monsterhunter) June 24, 2019

Das sind alle soweit bekanntgegebenen Rüstungen der neuen Monster. Uns fehlt in der Liste jedoch beispielsweise noch die Rüstung vom Vipern-Tobi-Kadachi oder Nachtschatten-Paolumu, auf die wir bei einem Event einen ersten Blick werfen konnten. Definitiv die bunteste Rüstung werden die Jäger haben, die die Korallenversion des Pukei-Pukei am Körper tragen.

Sollte es davon neues Material geben, oder werden genauere Informationen über die Statuswerte der Rüstungen bekannt, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Welche Rüstung gefällt euch am besten?