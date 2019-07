12 Minuten Horror-Gameplay: Moons of Madness für Lovecraft-Fans

Nachdem es bereits 2017 erste Infos zum Horror-Spiel Moons of Madness gab und Anfang des Jahres ein Trailer veröffentlicht wurde, erinnern die Entwickler von Rock Pocket Games mit 12 Minuten neuem Gameplay noch einmal daran, dass ihr von Lovecraft inspiriertes Werk im Herbst 2019 erscheint. Dieses Mal gibt es eine richtige Demo zu sehen, die euch darauf vorbereitet, was euch fernab der Erde erwartet.

Das erwartet euch in Moons of Madness

Moons of Madness spielt auf einer nahezu einsamen Mars-Station. Wie ihr euch sicher denken könnt, bleibt ihr aber nicht lange allein und müsst euch um ungebetene Gäste kümmern. Egal ob diese real sind, oder nur in eurem Kopf existieren.

Wahnsinn auf dem Mars

Ein mysteriöses Signal führt das Forschungsunternehmen Orochi auf den roten Planeten. Wir übernehmen die Rolle des Technikers Shane Newehart, der sich eigentlich nur darum kümmern soll, dass in der Basis alles funktioniert.

Shane muss sich im Laufe der Handlung immer mehr mit übernatürlichen Begegnungen und Visionen auseinandersetzen. Schon bald ist nicht mehr klar, was noch real ist und was dem eigenen, inneren Wahnsinn entspringt.

Lovecraft-typisch erlebt ihr also kosmischen Horror in Form eines story-fokussierten Adventures. Die Gameplay-Demo zeigt viel Erkundung und Dialoge mit einem Kollegen in der Marsstation. Bluttriefende Action solltet ihr hier nicht erwarten. Stattdessen gibt es gemächliches und atmosphärisches Horror-Gameplay mit Rätsel-Elementen.

Nach Call of Cthulhu und The Sinking City bekommen Lovecraft-Fans nun die nächste Möglichkeit, ihrem Hobby in Videospiel-Form zu frönen - Tentakel-Viecher inklusive. Das Horror-Spiel erscheint um Halloween 2019, also Ende Oktober, für PS4 und Xbox One.

Moons of Madness - Screenshots ansehen