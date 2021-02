Mortal Kombat Film: 1. Trailer zeigt eine Menge Charaktere und brutale Fatalities

Der neue Kinofilm zu Mortal Kombat ist seit Jahren in Arbeit. Jetzt scheint sich die Produktion endlich dem Ende zu nähern, denn wir haben einen ersten Trailer zu dem Prügel-Streifen. Glücklicherweise stellen sich die meisten Charaktere in dem Clip höflich vor, so dass wir eine Liste mit allen Auftritten anfertigen konnten.

Erster Mortal Kombat-Trailer überzeugt

Street Fighter und Mortal Kombat sind die wohl größten Kontrahenten unter den Kampf-Spielen. Und auch wenn manche die Capcom-Serie bei den Spielmechaniken vorne sehen, hat Mortal Kombat ganz klar die besseren Umsetzungen für Film und Fernsehen. Der Neue Kinofilm, der am 16. April erscheinen soll, wird diese Tendenz wohl untermauern:

Link zum Twitter-Inhalt

Der Clip zeigt eine Menge cooler Action und Fatalities. Auffallend ist auch, wie viele Charaktere aus den Spielen einen Auftritt haben.

Diese Charaktere aus Mortal Kombat sind dabei

Hier ist eine Liste mit allen im Video auftauchenden Charakteren aus den Spielen und den jeweiligen Schauspielern:

Lewis Tan als Cole Young

Joe Taslim als Sub-Zero

Hiroyuki Sanada als Scorpion

Jessica McNamee als Sonya Blade

Mehcad Brooks als Jackson "Jax" Briggs

Josh Lawson als Kano

Tadanobu Asano als Raiden

Ludi Lin als Liu Kang

Chin Han als Shang Tsung

Max Huang als Kung Lao

Daniel Nelson als Kabal

Sisi Stringer als Mileena

Elissa Cadwell als Nitara

Weitere interessante Artikel zu Mortal Kombat:

Die Story von Mortal Kombat

Der Film scheint mehr oder weniger die Geschichte der Kampfspiele aufzugreifen. Allerdings ist der Protagonist Cole Young ein eigens für den Streifen erschaffener Charakter, der mit der bekannten Crew interagiert. Da es sich um eine Art Reboot handelt, passt das sehr gut. Gemeinsam mit dem neuen Charakter werden wir in die Welt von Mortal Kombat eingeführt.

Gefällt euch der erste Trailer zu Mortal Kombat?