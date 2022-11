Souls-Spiel mit cooler Mechanik verlässt den Game Pass - Dank kurzer Spielzeit kommt ihr vorher noch durch

Souls-Spiele können echte Brocken sein. Elden Ring zum Beispiel ist mit einer Spielzeit, die gerne mal in den dreistelligen Bereich rutscht, zwar ein Ausnahmebeispiel, aber auch in viele andere Genre-Titel können wir gut und gerne 30 bis 40 Stunden versenken. Mortal Shell könnt ihr allerdings viel schneller bewältigen – und das Spiel bringt auch noch coole eigene Mechaniken mit, wegen denen es sich lohnt, mal reinzuschauen.

So viel Zeit bleibt euch und so lang ist das Spiel

Mortal Shell ist noch bis zum 30. November im Game Pass. Das Spiel wird bei howlongtobeat.com von den Usern mit guten zehn bis 13 Stunden angegegeben. In den knapp zwei Wochen, die das Soulslike noch im Service bleibt, dürfte das für die meisten von euch gut machbar sein.

Aber Achtung: Gerade bei Souls hängt die Spielzeit sehr stark von eurer Erfahrung im Genre ab. Wer noch kaum Souls gespielt hat, kann auch mal länger dran hängen, während alte Hasen sicher schneller durchkommen werden.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen:

1:04 Das düstere Mortal Shell drückt im Gameplay-Trailer alle Dark-Souls-Knöpfe

Das ist das Besondere an Mortal Shell

Der Name ist Mortal Shell Programm: Ein wichtiges Kernelement sind nämlich unserer Shells, also Hüllen. Wir spielen nämlich ein zunächst nacktes und ziemlich anfälliges alienartiges Wesen. Dieses streift sich die "Hüllen" von Toten über, um sich zu schützen. Dabei profitiert es gleichzeitig von den verschiedenen Werten, die diese "Überzieh-Körper" mitbringen, wie beispielsweise ein Plus an Ausdauer.

Eine weitere coole Mechanik ist das Verhärten: Die Kämpfe laufen generell sehr ähnlich ab, wie in Dark Souls und Co.: Wir müssen mit unserer Ausdauer haushalten, die Attacken der Feinde kennenlernen, um präzise zu reagieren und dürfen auch die normalen Level-Gegner nie unterschätzen. Statt aber Angriffe mit einem Schild zu blocken, können wir uns verhärten, um die Hiebe unserer Gegner abprallen zu lassen.

Diese äußerst praktische Funktion bringt eine spannende Dynamik in die Kämpfe. Highlight sind bei diesem Titel übrigens eher die Level und die düstere und mysteriöse Welt als die Bosse.

In unserem Artikel über die besten Souls-Spiele, die nicht von FromSoftware kommen, lobt Kollege Chris zudem den "Roguelike"-Modus, den der Titel zusätzlich anbietet. Dieser sorgt nämlich dafür, dass unter anderem Gegner und Gegenstände zufällig umplatziert werden und für neue Herausforderungen sorgen.

Werdet ihr euch Mortal Shell noch vornehmen?