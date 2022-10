Halloween mit dem Game Pass: Diese 8 Horrorspiele bringen euch in Gruselstimmung

Was ist die beste Zeit im Jahr, um Horrorspiele zu zocken? Richtige Antwort: immer! Aber auch, falls ihr mit “Halloween” geantwortet habt, lassen wir das durchgehen, denn natürlich ist die schaurige Herbstsaison besonders gut geeignet, um Grusel richtig zu genießen.

Darum haben wir gerade jetzt sieben ganz unterschiedliche Titel für euch zusammengetragen, die alle im Game Pass stecken. Und für den Fall, dass ihr die Liste nur nutzt, um euch inspirieren zu lassen, aber den Service nicht abonniert habt, geben wir zusätzlich alternative Plattformen an, auf denen ihr die Titel zocken könnt.

Amnesia: Rebirth

Mit Game Pass spielbar auf: Konsole, Cloud, PC

Konsole, Cloud, PC Alternative Plattformen: PS4, PS5

Tasi Trianon wacht in einem abgestürzten Flugzeug unter der brütenden algerischen Wüstensonne auf. Die restlichen Mitglieder des Forschungsteams, dem sie angehörte, sind wie vom Erdboden verschluckt, ihr Ehemann inklusive. Die Suche nach den Anderen wird schnell zum reinsten Überlebenskampf - Tasi stößt auf Kriegsschauplätze, schattenhafte Kreaturen und eine surreale Parallelwelt, die Assoziationen mit Lovecraft und H.R. Giger wecken.

Falls ihr die Amnesia-Reihe kennt, wisst ihr bereits, was euch in Sachen Spielmechaniken erwartet: In Amnesia: Rebirth löst ihr Rätsel und müsst Monstern, aber auch der Dunkelheit, entrinnen, denn diese lässt euch schnell wahnsinnig werden. Um düstere Räume zu erkunden, müsst ihr euch Ressourcen wie Streichhölzer und Lampenöl gut einteilen.

Tasi, die ihr aus der Egoperspektive steuert, gibt dabei eine sympathische Protagonistin ab, die ihre missliche Lage glaubwürdig kommentiert, ähnlich wie Simon in SOMA, einem weiteren Titel von Frictional Games. Auch das ungewöhnliche Setting hat seinen Reiz. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in dieser Kolumne.

SOMA

Mit Game Pass spielbar auf: Konsole, Cloud, PC

Konsole, Cloud, PC Alternative Plattformen: PS4, PS5

Im letzten Abschnitt haben wir bereits SOMA erwähnt, das ist ganz frisch im Game Pass gelandet. Wie auch Amnesia: Rebirth wirft uns das Spiel unvermittelt in eine genauso mysteriöse wie bedrohliche Lage. Protagonist Simon wacht in einer ihm völlig fremden, verlassenen Forschungsanlage auf - und das, nachdem er eigentlich mit einer neuartigen Methode gegen die Folgen eines Autounfalls behandelt hätte werden sollen.

Während er versucht, herauszufinden, was mit ihm geschehen ist, erlangt er die grausige Gewissheit, dass sich die Einrichtung tief unter dem Meer befindet, und dass sie nicht ganz so verlassen ist, wie es zunächst den Anschein hat. Wütende Maschinenwesen mit Bewusstsein streifen nämlich durch die Gänge.

Spielerisch setzt SOMA auf Erkundung, Rätsel und Schleichmechaniken. Atmosphäre und Motive des Spiels wirken beklemmend und werfen tiefgründige Fragen des Menschseins auf. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr.

The Evil Within

Mit Game Pass spielbar auf: Konsole, Cloud, PC

Konsole, Cloud, PC Alternative Plattformen: PS4, PS5

The Evil Within hat wirklich verstanden, wie guter Survival-Horror aussehen muss. Als Polizist Sebastian Castellanos verschlägt es euch während eines Einsatzes in eine feindselige Welt, in der ihr euch zombieartigen Gestalten und großen Bossmonstern stellen müsst. Dabei gilt es, ständig eure Ressourcen im Blick zu behalten.

Doch nicht nur in Sachen Gameplay kann das Spiel punkten: Auch die spannende Psycho-Horror-Story und die bedrohliche Gruselstimmung sorgen durchgehend für Gänsehaut. Die albtraumhafte Welt mit ihren seltsamen, undurchschaubaren Charakteren erinnert ein wenig an die Silent Hill-Reihe.

Herausragend sind zudem die Designs der Monster und die Sound-Kulisse gelungen. Hören wir die leiernde Grammophon-Version von Claude Debussys Clair de Lune, so wissen wir, dass ein rettendes Speicherzimmer in der Nähe ist. Übrigens ist auch Teil 2 absolut empfehlenswert - und auch dieser steckt im Game Pass.

The Evil Within ist auch in unserer subjektiven Liste der besten Horrorspiele vertreten. Hier erfahrt ihr, auf welchem Platz es gelandet ist:

22 2 Mehr zum Thema Die 25 besten Horrorspiele: Unser großes und subjektives Ranking

Back 4 Blood

Mit Game Pass spielbar auf: Konsole, Cloud, PC

Konsole, Cloud, PC Alternative Plattformen: PS4, PS5

Seid ihr auf spaßige Action im Horror-Gewand aus, dann nehmt euch doch mal Back 4 Blood vor. Kennt ihr Left 4 Dead, dann könnt ihr schon ungefähr erahnen, was euch erwartet, denn es handelt sich um den geistigen Nachfolger.

In Back 4 Blood stürzt ihr euch entweder alleine, mit KI-Begleitern oder mit euren Freund*innen in die Zombieapokalypse - und wie das fast immer der Fall ist, gewinnt das Spielerlebnis enorm, wenn ihr euch menschliche Verstärkung an die Seite holt.

Um nützliche Buffs zu erhalten, stellt ihr euch übrigens Kartendecks zusammen: Dabei könnt ihr immer wieder mit neuen Kombinationen und Effekten herumexperimentieren.

Signalis

Mit Game Pass spielbar auf: Konsole, PC

Konsole, PC Alternative Plattformen: PS4, Switch

Signalis ist gerade noch pünktlich zu Halloween erschienen und direkt im Game Pass gelandet - und "gelandet" passt als Stichwort auch gleich zur Spielhandlung. Protagonistin Elster, eine Replika-Technikerin, ist nämlich mit ihrem Raumschiff auf einem eisigen Planeten bruchgelandet. Die einzig andere Person an Bord ist dabei verschwunden.

Als Elster ein mysteriöses Signal empfängt, beginnt ihr unheimliches Abenteuer, bei dem sie die kalte düstere Welt erkundet, Rätsel löst und sich Monstern im Kampf stellt. Dabei ist die Munition, wie sich das für Survivalhorror gehört, immer knapp bemessen.

Der Titel ist vor allem für alle Fans der PS1-Ära interessant, denn die klassischen Horrorspiele aus dieser Zeit waren große Inspiration für das deutsche Entwicklerteam. Auf Metacritic hat das Spiel übrigens Wertungen von bis zu 82 Punkten einkassiert.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Mit Game Pass spielbar auf: Konsole, Cloud, PC

Konsole, Cloud, PC Alternative Plattformen: PS4, PS5, Switch

Hellblade ist ein sehr spezieller Titel und eigentlich nur bedingt ein Horrorspiel. Da das Spiel aber definitiv einen nicht unerheblichen Gruselfaktor mitbringt, können wir es euch zu Halloween empfehlen - allerdings nur, wenn ihr damit klarkommt, dass in diesem Spiel mentale Erkrankungen wie Schizophrenie und Traumata thematisiert werden.

Ihr schlüpft in Hellblade in die Rolle der Pikten-Kriegerin Senua, die sich in die mythologische Welt Hel aufmacht, um die Seele ihres Geliebten Dillion zu retten. Dieser wurde nämlich von den “Nordmännern” auf brutalste Weise umgebracht.

Hellblade ist bei Weitem kein klassisch düsteres Fantasy-Abenteuer, sondern unter anderem eine Reise in Senuas Psyche, bei der ihr die Stimmen hört, die ständig in ihrem Kopf wispern. Damit die ihre volle Wirkung entfalten können, empfehlen wir euch dringend, mit Kopfhörer zu zocken!

Spielerisch ist Hellblade weniger ungewöhnlich. Ihr löst Rätsel in der Spielwelt und stellt euch im Nahkampf unheimlichen, maskierten Kriegern. Die Stärken von Hellblade liegen definitiv in der ungewöhnlichen, beklemmenden Atmosphäre sowie der bewegenden und düsteren Story.

Horror gibt's natürlich auch mit PS Plus: Hier findet ihr unsere Liste mit Tipps für Premium und Extra.

9 2 Mehr zum Thema 7 schaurige Horrorspiele in PS Plus Premium

Dead Space

Im Game Pass nur mit Ultimate spielbar auf: Konsole, Cloud, PC

Konsole, Cloud, PC Alternative Plattformen: PS3

Dead Space führt nicht umsonst die Liste unserer liebsten Horrorspiele an, denn die Weltraum-Monsterballerei dürft ihr einfach nicht verpassen. Ihr schlüpft in der Reihe in den Anzug des Ingenieurs Isaac Clarke. Im ersten Teil landet er auf dem Bergbauschiff USG Ishimura, auf dem er eigentlich nur Reparaturarbeiten erledigen soll, sich aber stattdessen in einem Albtraum aus düsteren Gängen und Blut wiederfindet.

In Sachen Gameplay erwartet euch ein knallharter Survival-Shooter aus der der Third Person-Ansicht. Dabei kommt aber der Horror nicht zu kurz: Dead Space hat so einige Schockmomente auf Lager und mit den Necromorphs auch richtig fiese und unverwechselbare Monster.

Wartet ihr lieber auf das Remake von Dead Space? Dann könnt ihr euch, zumindest falls ihr Bock auf ein Action-Fest mit Koop-Möglichkeit habt, den dritten Teil schnappen, den auch dieser steckt im Game Pass. Daneben findet ihr übrigens auch noch Dead Space: Iginition, ein Rätsel-Spin-off im Comic-Look, im Service. Der großartige zweite Teil kann hingegen nur für den PC aus dem Game Pass heruntergeladen werden.

Alien: Isolation

Mit Game Pass spielbar auf: Konsole, PC

Konsole, PC Alternative Plattformen: PS4, PS5, Switch

Mit Alien: Isolation geht es noch mal in den Weltraum, wo wir uns dieses Mal allerdings leise durch die Gänge schleichen müssen. Das wohl berühmteste Film-Alien ins Medium Videospiel zu verfrachten, gelingt in dieser Umsetzung richtig, richtig gut.

Nicht nur, dass das Alien ordentlich was hermacht und auf der unheimlichen Raumstation Sevastopol gut in Szene gesetzt ist, es sorgt einfach für Nervenkitzel, wenn wir auf dem Tracker verfolgen, wie sich der kleine Punkt nähert, der das Alien markiert. Dann heißt es, für Ablenkung zu sorgen oder sich gut zu verstecken, denn eine direkte Begegnung endet tödlich.

Was die Story angeht, so schlüpfen wir in die Rolle von Amanda Ripley, die den Spuren ihrer 15 Jahre zuvor verschollenen Mutter folgt - und bei dieser handelt es sich natürlich um keine Geringere als Ellen Ripley.

Für Alien: Isolation solltet ihr jedoch Zeit und Geduld mitbringen, denn auf das Versteckspiel, das sich stellenweise ein wenig zieht, müsst ihr euch einlassen können. Doch dann werdet ihr mit ganz großem Space-Horror belohnt.

Nun seid ihr gefragt: War etwas für euch dabei? Und könnt ihr vielleicht noch andere gruselige Spiele aus dem Game Pass empfehlen?