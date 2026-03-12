Ein fast vergessener Handy-Titan sorgt für einen Preis-Leistungs-Erdrutsch bei den Amazon Frühlingsangeboten!

Zuschlagen und sparen: Bei den Amazon Frühlingsangeboten bekommt ihr das Motorola Edge 70 aktuell mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Erinnert ihr euch noch an das erste Mal, als ihr ein Klapphandy in der Hand hieltet? Bei mir war es das legendäre Motorola Razr aus den frühen 2000ern – dieses dünne, metallische Kleinod, das beim Zuklappen so herrlich satt geklickt hat. Seitdem ist viel Zeit vergangen, Motorola verschwand gefühlt ein wenig vom Radar der breiten Masse, während Marken wie Samsung oder Apple das Handy-Rampenlicht dominierten.

Doch ich sage euch: Der schlafende Riese ist nicht nur wach, er hat im Fitnessstudio ordentlich trainiert. Mit dem neuen Motorola Edge 70 ist ihnen ein Smartphone gelungen, das mich genau an dieses "Razr-Gefühl" erinnert: Es ist verdammt dünn, verdammt schick und dank der aktuellen Amazon Frühlingsangebote preislich so attraktiv, dass man fast von einem Erdrutsch sprechen muss.

Android-Geheimtipp von Motorola enorm günstig bei den Amazon Frühlingsangeboten

Motorola beweist mit dem Edge 70 wieder mal echtes Gefühl für Design und hebt sich damit angenehm vom langweiligen Handy-Durchschnitt ab. Das Smartphone weckt sofort Erinnerungen an die legendäre Razr-Ära, in der mobile Telefone noch Charakter hatten. Man merkt dem Gerät sofort an, dass Motorola seiner alten Design-Stärke treu geblieben ist – es fühlt sich einfach hochwertig und besonders an.

Bei Smartphones bedeutet "dünn" häufig auch "empfindlich". Nicht so beim Edge 70. Motorola hat das Teil nach IP68 und IP69 zertifiziert. Das bedeutet, es übersteht nicht nur ein kurzes Eintauchen ins Wasser, sondern ist sogar gegen Hochdruckreiniger und heiße Wasserstrahlen geschützt. Kombiniert das mit dem Militär-Standard-Gehäuse und dem kratzfesten Corning Gorilla Glass 7i, und ihr habt ein Smartphone, das ihr ohne Angst mit zur nächsten Bergtour, an den Strand oder auf das nächste Festival nehmen könnt.

Allerhand Snapdragon-Power für App-Multitasking und Gaming

Unter der Haube taktet ein Snapdragon 7-Prozessor der 4. Generation. Klar, es gibt noch stärkere Chips, aber ganz ehrlich: Für die meisten von uns reicht der 7er völlig aus. Alles läuft flüssig, Apps öffnen sich ohne Verzögerung und dank des Speicherplatzes von 512 GB müsst ihr euch nie wieder Gedanken darüber machen, welche Fotos ihr löschen müsst, um Platz für ein Update zu schaffen. Die Integration von moto ai sorgt zudem dafür, dass eure Benachrichtigungen intelligent sortiert werden – das Handy lernt quasi, was für euch wichtig ist und was in den Hintergrund rücken kann.

Ein echter Handschmeichler: Schaut euch dieses Finish an – das Edge 70 kombiniert ein ultradünnes Profil mit einer Griffigkeit, die im Alltag einfach Spaß macht.

Drei mal 50 Megapixel für den perfekten Moment

Beim Motorola Edge 70 gibt es keine Kompromisse: Alle drei Linsen (Haupt-, Weitwinkel- und Zoom-Objektiv) lösen mit 50 Megapixel auf. Für den perfekten Look sorgt ebenfalls moto ai, die Schnappschüsse intelligent verbessert, während die Pantone-Zertifizierung für absolut authentische Farben und Hauttöne garantiert. Von strahlender Sonne bis hin zur dunklen Bar – diese Kamera liefert in jeder Situation ab.

