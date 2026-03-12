Open-World-Spiel für 10€: Diesen bildschönen PS5-Geheimtipp gibt's jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis!

Zum aktuellen Preis lohnt sich dieses Open-World-Actionspiel schon für die hübsche Spielwelt.

Gerade könnt ihr euch ein bildhübsches Open-World-Spiel für PS5, das bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, bei Amazon zum Schnäppchenpreis im Sonderangebot schnappen. Für das Actionspiel, das ursprünglich mit einem Preis von 69,99€ erschienen ist und im PlayStation Store aktuell noch immer 39,99€ kostet, zahlt ihr dort jetzt nur noch 10,24€. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot ist Teil des aktuellen Frühlings-Sales bei Amazon und soll dementsprechend noch bis zum 16. März laufen, falls es nicht vorher vergriffen ist. Durch den Sale bietet Amazon gerade übrigens noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Schnäppchen für unter 20€. Hier ein paar Beispiele:

Zurück nach 25 Jahren: Das ist der Open-World-Geheimtipp für PS5!

2:30 In Outcast 2 -A New Beginning kehrt ihr nach 25 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Wir sprechen hier von Outcast: A New Beginning, bei dem es sich um einen vollwertigen Nachfolger des 25 Jahre zuvor erschienen Open-World-Meilensteins Outcast handelt. Dass der Name das nicht ganz klar macht und zudem Verwechslungsgefahr zum Remake Outcast: Second Contact besteht, könnte dazu beigetragen haben, dass das Spiel wohl nicht den erhofften kommerziellen Erfolg hatte.

An der Grafik liegt es jedenfalls nicht, denn Outcast 2 (wir nennen es jetzt zur Vereinfachung mal so) bietet eine wunderschöne offene Welt, die uns den Planeten Adelpha mit idyllischen Landschaften, einer faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt, malerischen Dörfern und eindrucksvollen Bauwerken präsentiert. Dass wir all das dank unseres Jetpacks auch aus der Luft bewundern dürfen, macht die angenehm fremdartige Ästhetik des Planeten noch schöner.

Durch euer Jetpack könnt ihr die faszinierende Welt von Outcast 2 aus der Luft betrachten.

Allein das Erkunden und Bewundern dieser Welt ist den derzeitigen Preis von gut 10€ schon wert. Der Rest des Spiels ist weniger spektakulär, aber durchaus kompetent. Wir spielen erneut den Ex-Elitesoldaten Cutter Slate, der das Volk der Talaner retten muss. Dabei macht er vor allem von Schusswaffen Gebrauch, weshalb Outcast 2 sich in weiten Teilen wie ein klassischer Third-Person-Shooter spielt.

Ein paar Gadgets sorgen dabei jedoch für zusätzliche taktische Möglichkeiten, darunter natürlich das Jetpack, durch das wir Gegner von oben überraschen können, oder auch ein außerirdischer Energieschild. Allzu viel Tiefgang sollte man von dem Kampfsystem zwar trotzdem nicht erwarten, aber für die knapp 25 Spielstunden, die ihr von Outcast: A New Beginning erwarten könnt, weiß das Action-Adventure durchaus bei Laune zu halten.