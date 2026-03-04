Cinderella als Cyborg und Rotkäppchen als Raumfahrerin? Diese Buchreihe stellt die Märchen eurer Kindheit auf den Kopf!

In den Luna-Chroniken werden Cinderella, Rapunzel und Co. zu knallharten Sci-Fi-Heldinnen.

Grimms Märchen und Science-Fiction sind auf den ersten Blick nicht wirklich kompatibel. Das hat die Autorin Marissa Meyer aber nicht davon abgehalten, eine großartige Romanreihe zu schreiben, die sich genau daran versucht. Wer die Märchenprinzessinnen aus seiner Kindheit also in moderner Form erleben will, der sollte sich die Luna-Chroniken unbedingt mal näher anschauen.

Märchenhafte Sci-Fi: Darum geht's in den Luna-Chroniken

In jedem der vier Bände folgen wir einer anderen Märchenprinzessin und ihrer Geschichte. Diese Geschichten sind aber miteinander verbunden, und auch wenn auf der Amazon-Seite geschrieben steht, dass ihr die Bände unabhängig voneinander lesen könnt, würde ich euch davon abraten. Die einzelnen Fäden laufen doch sehr stark zusammen und münden in einem gemeinsamen Finale.

Im ersten Band geht es um Cinder, eine klare Anlehnung an Cinderella, die als Mechanikerin arbeitet und versucht, mit ihrer Stieffamilie klarzukommen. Doch als Prinz Kai auftaucht und das Cyborg-Mädchen um Hilfe bittet, nimmt ihr Leben eine ganz neue Wendung. Und ihr könnt euch sicher sein: Cinder wird auf diesem Abenteuer mehr als nur einen Schuh verlieren.

Im zweiten Band geht es mit Rotkäppchen weiter, die hier als Scarlet und begnadete Raumschiffpilotin auftritt. Auch der große, böse Wolf ist mit von der Partie, als gut aussehender Straßenkämpfer, der für Scarlet mehr ist, als nur ein furchterregendes Monster. Aber was verbirgt er und warum ist Scarlets Großmutter plötzlich verschwunden?

Band drei dreht sich vor allem um Rapunzel, die dieses Mal nicht in einem Turm, sondern in einem Satelliten eingesperrt ist, der die Welt umrundet. Dort hat sie sich selbst das Hacken beigebracht und findet so Brisantes über ihre Kerkermeisterin, die Königin des Mondes, heraus.

In Band vier laufen die bisherigen Geschichten final zusammen. Das Quartett der Sci-Fi-Prinzessinnen wird von Schneewittchen vervollständigt, die wegen ihrer Schönheit und mächtigen Magie von der Königin des Mondes gehasst und kontrolliert wird. Um sich von ihr zu befreien muss sie die wahre Thronfolgerin finden und eine Revolution gegen das Mondkönigreich starten.

Was macht die Sci-Fi-Reihe so unfassbar erfolgreich?

Marissa Meyer erzählt die bekannten Märchen nicht einfach nur nach, sondern verwebt bekannte Elemente der Vorlagen in ihre komplett eigene Geschichte mit ein, die sich erst allmählich entfaltet. Klar, Lovestorys müssen auch sein, sie nehmen aber nie den Hauptteil der Geschichte ein, sondern sind eher Nebenschauplätze.

Auch die Idee, die Reihe als Einzelbände zu denken, die aber miteinander verbunden sind und sich immer mehr zuspitzen, ist frisch und unverbraucht. Ich finde es außerdem cool, dass trotz des Sci-Fi-Ansatzes auch Magie einen Platz in der Erzählung hat.

Ich bin also wenig überrascht über den Erfolg der Reihe und auch nicht darüber, dass mit "Gilded" bereits eine zweite Romanreihe der Autorin existiert, in der unter anderem die Märchen von Rumpelstilzchen und dem Erlkönig neu erzählt werden.

