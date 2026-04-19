Onkel hinterlässt PlayStation-Fan gigantische PS3-Spielesammlung, darunter mehrere Dutzend Must-Plays und vier eingeschweißte DualShock 3-Controller

Das ist sie, die umfangreiche PS3-Spielesammlung des Onkels (Bild: reddit.com/user/jaa316/)

Vielleicht habt ihr auch so einen Onkel oder Tante oder seid sogar selbst in dieser Position? Es kann wirklich prägend sein, wenn man von lieben Menschen an ein Hobby wie Gaming herangeführt wird. Dieser Verwandte hier hat seinem Neffen oder seiner Nichte eine richtig coole PS3-Sammlung hinterlassen.

PS3-Sammlung des Onkels bietet Stoff für Hunderte Stunden Gaming

Offenbar weilt der Onkel des Reddit-Users jaa316 leider nicht mehr unter den Lebenden. Das ist natürlich sehr bedauerlich, hat aber zumindest einen angenehmen Nebeneffekt: Die imposante Spielesammlung aus der PS3-Ära wechselt den Besitzer und geht an den Urheber des Beitrags.

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Diese Sammlung hat es wirklich in sich. Wir können hier neben haufenweise FIFA-, Assassin's Creed- und CoD-Titeln wirklich haufenweise Spiele-Perlen entdecken.

Da wären zum Beispiel Mass Effect-Teile, Dragon Age: Origins, die Prototype-Reihe, mehrere BioShock-Spiele, Uncharted: Drake's Fortune, Resident Evil 5 und 6, Destiny, Ratchet & Clank, Need for Speed Rivals oder Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

Oder, wie es ein anderer Reddit-User in den Kommentaren ausdrückt:

"Alles in allem ein großartiges Set an Spielen. Ich könnte mehrere Dutzend Must-Plays aus diesen Stapeln nennen."

Hier könnt ihr euch die Sammlung noch einmal ganz genau anschauen:

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Wieso der Onkel vier noch eingeschweißte PS3-DualShock-Controller aufbewahrt hat, kann der frischgebackene Besitzer dieser Sammlung aber leider auch nicht erklären.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass sie als Vorrat gedient haben. Entweder, um einen zu ersetzen, falls er zu Bruch gehen sollte, oder um jederzeit für eine lokale Couch-Koop- und Multiplayer-Session bereit zu sein.

So reagiert die Community: Einerseits wird diskutiert, dass die Controller womöglich keine Original-Gamepads sind. Andererseits wird dem frischgebackenen Besitzer geraten, diese Sammlung möglichst nicht zu veräußern, sondern in Ehren zu halten, zu spielen und zu genießen.

Vor allem werden aber haufenweise Fs in die Kommentare gepostet, um dem offensichtlich viel zu früh verstorbenen Onkel Respekt zu erweisen. So viele Beiträge, die mit einem F einem fremden Menschen Tribut zollen, haben wir tatsächlich noch nie unter einem Reddit-Post gesehen.

Falls ihr euch jetzt fragt, was es damit auf sich hat: In Call of Duty: Advanced Warfare gibt es eine Beerdigungsszene, bei der wir am Sarg eines verstorbenen Freundes dazu aufgefordert werden, ihm durch das Drücken von F (oder X) Respekt zu erweisen. Daraus ist ein langlebiges Meme geworden.

Welche PS3-Spiele aus dieser Sammlung würdet ihr ganz besonders empfehlen? Was würdet ihr als Erstes zocken?