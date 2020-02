Die Mutter von Billie Eilish hat in Mass Effect 2 & 3 mitgespielt

Die Mutter von Billie Eilish hat nicht nur eine erfolgreiche Tochter, sondern hat auch selbst schon coole Sachen gemacht: Sie spricht nämlich diverse Rollen in Videospielen. Die Schauspielerin spielt zum Beispiel die Vikarin Samara in Mass Effect 2 und 3, wie jetzt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wurde. Ihr habt also vielleicht schon an ihrer Seite das Universum gerettet.

Billie Eilish dürften die meisten von euch kennen: Die Musikerin hat gerade erst alle wichtigen Grammys abgeräumt. Sie zeichnet auch für den Titelsong des nächsten James Bond-Films verantwortlich und stellt gleichzeitig die jüngste Person dar, die das je gemacht hat.

Ihre Mutter heißt Maggie Baird und ist Schauspielerin. Sie hat an viele Spielen mitgewirkt, aber nicht nur. Sie war zum Beispiel auch schon in Akte X zu sehen und hat mit Life Inside Out 2013 einen eigenen Film geschrieben, co-produziert sowie den Soundtrack dazu gemacht.

Dass die Mutter von Billie Eilish unter anderem in den Mass Effect-Spielen zu hören ist, hat vor allem der Guild Wars 2-Komponist Maclaine Diemer bekannt gemacht. Dessen Tweet dazu wurde mittlerweile tausendfach gefavt und retweetet:

Look, I really like Billie Eilish and I'm not afraid to admit it. But will I admit that I might like her *more* now that I found out her mom was the voice of Samara the justicar in Mass Effect 2 and 3? Maybe...