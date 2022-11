Mass Effect 3 bekommt dank Ex-Entwicklerin endlich ein ebenso witziges wie romantisches Happy End

Das Mass Effect 3-Ende bleibt umstritten. Auch nach den Änderungen und Erweiterungen, die Entwicklerstudio BioWare aufgrund der vielfältigen Proteste später noch veröffentlicht hat. Das alles wäre nicht passiert, wenn die Trilogie mit diesem alternativen Ende hier erschienen wäre, das alle losen Story-Fäden zusammenführt und unserer Meinung nach Kanon sein sollte. Alle bekommen, was sie verdienen und befriedigender geht es kaum. Aber am besten seht ihr selbst.

Mass Effect 3 bekommt das romantischste und witzigste Ende von einer Entwicklerin

Euch stört, dass das Ende von Mass Effect 3 so wenig mit euren Entscheidungen aus drei kompletten Spielen zu tun hat? Vielen Fans geht es ähnlich. Sie fragen sich, warum die folgenschwere Rachni-Entscheidung kaum zum Tragen kommt und wieso es auch mit dem Gratis-DLC zum Ausbau des Endes bei der Wahl bleibt, die so wenig mit dem restlichen Spiel in Verbindung steht.

Das beste aller Enden: Keine Sorge, eure Wünsche wurden erhört. Mass Effect 3- und BioWare-Entwicklerin Violet McVinnie enthüllt jetzt ihre ganz persönliche Vision für das Ende der Kult-Trilogie. Es habe sich bei ihr zu einer Art Gewohnheit entwickelt, ganz spezielle alternative Enden zu ihren Spielen zu entwerfen.

Seht euch dieses großartige Video zu Mass Effect 3 an:

Nicht ganz ernst gemeint: Okay, selbstverständlich handelt es sich hierbei eher um ein Meme und um einen Scherz als um ein ernstgemeintes alternatives Ende. Aber es ist einfach zu witzig und zu gut, um es euch vorzuenthalten. Wie gut wäre es bitte, wenn die Trilogie tatsächlich so endet? Liebe obsiegt einfach immer – ein romantischer Traum.

Vor allem im Hinblick auf den dramatischen, ernsten Ton des tatsächlichen Endes und das ganze Drumherum wirkt diese alternative Fassung natürlich ganz besonders amüsant. Es ist auch einfach sehr gelungen, wie Commander Shepard an all den wichtigen Figuren vorbei rennt und bei welcher er dann letzten Endes ankommt.

Wollt ihr euch nochmal vor Augen führen, wie die Geschichte am Ende wirklich ausgeht, legen wir euch die Remaster-Trilogie ans Herz: Vor gar nicht allzu langer Zeit sind Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 noch einmal gemeinsam als hübschere und leicht überarbeitete Mass Effect: Legendary Edition für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erschienen.

Wie witzig findet ihr das Video und warum ist es jetzt euer Lieblings-Ende und fester Mass Effect 3-Kanon?