Pokémon TCG-Fan findet alte Mew-Karte bei seinem Vater - Im perfekten Zustand ist sie 2000 Euro wert, doch sein Fund ist schimmelig und kaputt

Diese Karte hat definitiv bessere Tage gesehen. (Bild: FirefighterFluffy832 auf Reddit)

Berichte von Glückspilzen, die alte und wertvolle Pokémon-Karten aus ihrer Kindheit in nahezu perfektem Zustand wiederfinden, gibt es immer wieder. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Pechvögel, deren Karten die Zeit nicht so gut überstanden haben.

Gegen den Schimmel kommt auch Mew nicht an

Der Markt für Pokémon-Karten ist in den vergangenen Jahren ganz schön aus den Fugen geraten. Seltene Exemplare aus der Anfangszeit werden teilweise für sechs- bis siebenstellige Beträge gehandelt. Der Zustand der Karten spielt dabei aber eine wichtige Rolle.

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An sich ist der Fund vom Reddit-User "FirefighterFluffy832" ziemlich gut. Er hat auf dem Dachboden seines Vaters eine sehr seltene "Mew Gold Star"-Karte aus dem Jahr 2006 gefunden. Gut erhaltene Exemplare dieser Karte wurden auf eBay zuletzt teilweise für um die 2000 Euro verkauft.

Das Problem ist nur, dass die Karte eben alles andere als "gut erhalten" ist. Sie ist voller Knicke, teilweise hat sich auch schon die Farbe gelöst und zu allem Überfluss hat sich auf der Rückseite auch noch Schimmel gebildet.

Den Post mit den Bildern könnt ihr euch hier ansehen:

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Der Anblick alleine tut mehreren Usern in den Kommentaren schon weh. Einer schreibt etwa, dass es eine schöne Erinnerung daran ist, dass das Leben manchmal eben bittersüß ist. Andere versuchen sich lieber in Wortspielen mit "Mold" (Schimmel auf Englisch), etwa "Old but Mold" oder "Mold Star Mew".

Tatsächlich gibt es aber auch User, die der Meinung sind, dass die Karte durchaus noch immer einen gewissen Wert haben könnte. Manchmal könne man Schimmel von Pappe entfernen, ein paar weitere Maßnahmen könnten ebenfalls helfen, das Erscheinungsbild zu verbessern.

Bei cardmarket finden sich tatsächlich mehrere Angebote von Karten, die nicht viel besser aussehen und für die zwischen 300 und 400 Euro aufgerufen werden.

Das bedeutet aber natürlich nicht, dass jemand diesen Preis auch wirklich zahlt.

Was würdet ihr mit der Karte machen? Einfach wegschmeißen oder doch versuchen zu retten?