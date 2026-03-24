Mutter räumt Garage auf und findet 25 Jahre altes Space-LEGO-Set mit 5 Minifiguren: "Kindheits-Erinnerung freigeschaltet"

Dieser Anblick löst bei LEGO-Fans, die Anfang der 2000er Kinder waren, große Gefühle aus.

Alte LEGO-Sets sind für viele von uns heute pure Nostalgie und bestimmte Sets können einen direkt in die Kindheit zurück katapultieren. So ging es einem Fan, der ein unerwartetes Wiedersehen mit einem ganz speziellen Klötzchen-Modell hatte. Womöglich kennt ihr es ja ebenfalls noch von früher.

Mutter räumt Garage auf und macht nostalgischen LEGO-Fund

Dieses Set dürfte ein absoluter Traum für Kids Anfang der 2000er gewesen sein, die sich für SciFi, beziehungsweise Weltraumforschung begeistert haben. Der Life on Mars - Aero Tube Hangar (Set-Nummer 7317) ist 2001 erschienen und ein Jahr später wieder ausgelaufen.

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Reddit-User GrandTheftBae besaß das Set in der Kindheit, hat es aber wohl schon jahrelang nicht mehr zu Gesicht bekommen. Jetzt hat seine Mutter ihre Garage ausgeräumt und ist dabei wieder darüber gestolpert. Der Fan freut sich schon darauf, es mit nach Hause zu nehmen und noch mal zu bauen.

Bei dem Modell handelt es sich um einen Space-Hangar mit Röhren, durch die die fünf enthaltenen Minifiguren mittels Luftpumpe durchkatapuliert werden können. GrandTheftBae erinnert sich daran, immer versucht zu haben, sie so heftig wie nur möglich durch die Röhren zu jagen.

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Für das Set haben noch mehr LEGO-Fans Gefühle, wie sich unter dem Beitrag zeigt. SirCaju erinnert sich beispielsweise daran, dass ein Kindheitsfreund das Set besaß. Autobotz420 ist ein wenig neidisch. Die Person wollte den Hangar damals unbedingt haben und Snaid1 geht es ganz ähnlich.

Pangolinparty999 hatte dagegen genauso viel Glück wie GrandTheftBae: Er oder sie hat das Modell auch erst kürzlich wiederentdeckt und hofft, dass es noch funktioniert. Madlego1996 gibt zu bedenken, die Röhren seien nicht die besten gewesen. Manchmal konnte sich wohl etwas verkanten.

Wie viel ist das die Vacuum Transport Station wert? Während einige alte Sets ganz schön was wert sind, handelt es sich hier eher um einen persönlichen Schatz. Wäre der Hangar noch originalverpackt, dann könnte GrandTheftBae noch einiges herausschlagen.

Gebraucht wird zwar auf Vergleichsseiten ein durchschnittlicher Verkaufswert von etwas über 100 Euro angegeben, aber die Station wird jedoch immer wieder für nur 60 bis 80 Euro vertickt, je nach Zustand. Gerade da der Reddit-User beim Spielen nicht zimperlich war, können wir davon ausgehen, dass sein Exemplar fernab von neuwertig ist.

Welche Sets erinnern euch ganz besonders an eure Kindheit? Habt ihr auch eines davon in letzter Zeit wiederentdeckt?