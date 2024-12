Sony schenkt euch ein Gran Turismo-Spiel für PS4 und PS5 - schon ganz bald könnt ihr es herunterladen

Im Hauptmenü von My First Gran Turismo steht der Lamborghini Countach zur Ausstellung.

Erst vor wenigen Monaten wurde "My First Gran Turismo" angekündigt – ein Spin-Off der Rennspiel-Reihe, das euch in ausgewählten Wagen über drei legendäre Gran Turismo-Kurse heizen lässt. Nun wissen wir, wann die kostenlose Trial-Version des legendären Franchise erscheint.

My First Gran Turismo erscheint bereits in zwei Tagen

Rennspiel-Fans oder eher diejenigen von euch, die sich schon immer mal hinter ein Gran Turismo-Lenkrad klemmen wollten, bekommen schon bald frisches Futter. Schon am 6. Dezember erscheint "My First Gran Turismo" im PSN-Store für PlayStation 4 und PlayStation 5. Das hat Sony in einem offiziellen Blog-Post angekündigt.

Ihr könnt euch die abgespeckte Gran Turismo-Variante dann kostenlos herunterladen und für einen Demo-Ableger des siebten Teils ist der Umfang überraschend groß:

Euch stehen ganze 18 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter der Lamborghini Countach oder der Mazda RX-7.

Drei Strecken sind enthalten, die allesamt Kennern der Reihe bekannt vorkommen dürften: Kyoto Driving Park Deep Forest Raceway Trial Mountain Circuit

sind enthalten, die allesamt Kennern der Reihe bekannt vorkommen dürften: Mehrere Modi könnt ihr spielen: drei Renn-Cups drei Zeitrennen drei Musik-Rallye-Etappen mehrere Lizenzprüfungen



Was sind Musik-Rallyes? Bei dem Spielkonzept handelt es sich um Zeitfahrten, in denen ihr möglichst schnell auf einer Strecke vorankommen und Distanzvorgaben abschließen müsst. Unterlegt sind die Herausforderungen jeweils von einem taktgebenden Song.

Ein leichter Zugang zu toller Racing-Technik

Habt ihr euch bislang nicht an Gran Turismo 7 gewagt, dann soll "My First Gran Turismo" – wie der Name auch schon verrät – ein perfekter Einstieg für Neulinge darstellen. Viele Mechaniken lassen sich in simpler Form nutzen, damit ihr nicht überfordert werdet. Ehemalige Rennspiel-Fans, die den neuesten Ableger noch nicht gezockt haben, sollen aber auch entsprechende Hilfen abschalten können.

Besitzt ihr eine PSVR 2-Brille und wollt mal in ein Rennspiel hineinschnuppern, dann bietet My First Gran Turismo eine entsprechende Unterstützung dafür. Auf der PS4 geht das aber leider nicht, hier fehlt der VR-Support.

Außerdem ist unklar, ob die Fähigkeiten der PS5 Pro genutzt werden. Gran Turismo 7 hat vor kurzem einen Pro-Patch für 8K, 120 Hertz und schicke Ray-Tracing-Spiegelungen erhalten, ob auch My First Gran Turismo diese Features auffährt, wurde noch nicht bestätigt. Wir gehen jedoch nicht davon aus, da sie im Trailer fehlen:

Schade eigentlich, denn die Rennsimulation macht vor allem bei den Autokarosserien und der scharfen Optik so einiges her. Aber es ist auch nicht unbedingt dramatisch, denn die aktuelle Gran Turismo-Engine, auf der auch My First Gran Turismo basiert, macht so einiges her, wie wir im Tech-Vergleich herausgefunden haben:

