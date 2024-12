My Hero Academia bekommt mit einem Zusatzkapitel ein neues Ende und jetzt ist ein Liebespaar endlich Kanon

My Hero Academia-Manga bekommt ein Zusatzkapitel als neues Ende spendiert. (Bild: © Kohei Horikoshi / Shueisha)

My Hero Academias Geschichte hat eigentlich mit dem Release von Kapitel 430 am 4. August 2024 ihr Ende gefunden. Obwohl einige Fans unzufrieden mit dem Abschluss von Dekus Story als Superheld waren, hat der größte Teil der Community das Finale so akzeptiert.



Viele Monate später kündigte My Hero Academia-Schöpfer Kohei Horikoshi an, dass es doch noch ein weiteres Kapitel nach dem Finale geben würde.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird das finale Manga-Ende von My Hero Academia besprochen und behandelt. Solltet ihr nicht erfahren wollen, was aus den einzelnen wichtigen Superhelden der Serie geworden ist und um wen es sich beim Liebespärchen handelt, werden euch die weiteren Informationen einiges vorwegnehmen.

Am 3. Dezember 2024 ist nun das letzte Kapitel 431 für My Hero Academia in Japan erschienen und Horikoshi hat Deku und seinen Freund*innen einen gebührenden Abschied gegeben.

Abseits des Endes einer 10 Jahre währenden Manga-Story, ist ein ganz bestimmtes Liebespärchen endlich nach all der Zeit offiziell zusammen gekommen: Deku und Ochaco.

Am Ende haben Deku und Ochaco doch noch zueinander gefunden

Obwohl das letzte Kapitel 431 bisher nur in Japan erschienen ist und es noch keine offizielle Übersetzung ins Englische oder Deutsche gibt, freuen sich die Fans darauf, das Paar endlich zusammen zu sehen.

Deku scheint im letzten Kapitel all seinen Mut zusammengenommen zu haben, um Ochaco seine romantischen Gefühle zu gestehen. Sie erwidert seine Gefühle und es kommt zu einer emotionalen Szene zwischen den beiden Verliebten.

Ein My Hero Academia-Fan und X Nutzer*in namens @CEOofPaperMario hat die dazugehörigen Seiten des Kapitels hochgeladen. Der Beitrag zeigt Dekus Liebesgeständnis an Ochaco und wie die beiden am Ende zusammenkommen.

Das letzte Kapitel rundet die Geschichte von Deku und seinen Freund*innen noch einmal ab

Im finalen Kapitel von My Hero Academia werden die Leben der unterschiedlichen Superhelden-Freund*innen von Deku nach dem großen Krieg gegen Shigaraki und One for All gezeigt. Deku arbeitet immer noch als Lehrer an der Universität, aber auch als Superheld.

Auch Ochaco und die anderen ehemaligen Klassenkameraden*innen sind immer noch Superhelden. Todoroki möchte zusätzlich aufs Land ziehen, da er seine Leidenschaft für Essen und Kulinarisches entdeckt hat, wie X-User Scimmiella übersetzt hat:

Bakugo hingegen, der am Anfang seiner professionellen Superhelden-Kaariere auf Platz 4 der beliebtesten Superhelden stand, ist aufgrund seines unhöflichen Verhaltens auf Platz 15 der Beliebtheitsskala abgerutscht und sucht nun Leute, die mit ihm zusammenarbeiten möchten.

Er scheint jedoch nicht einfach irgendeinen Sidekick an seiner Seite haben zu wollen, sondern Deku. Als der explosive Superheld seinem alten Kindheitsfreund einen Job an seiner Seite anbietet, lehnt dieser ab.

Deku begründet seine Entscheidung damit, dass er lieber Lehrer sein möchte und dass es, da er selbst ein Superheld ist, immer eine Rivalität zwischen den beiden geben wird.

Generell hat das letzte Kapitel von My Hero Academia viele offene Charakterstränge zu einem befriedigenden Ende gebracht und Deku und seinen Freund*innen eine abgeschlossene Geschichte gegeben.

Noch kein offizieller Release auf Englisch oder Deutsch

Leider gibt es derzeit keine Informationen über eine englische oder deutsche Veröffentlichung des Kapitels, das bisher nur in Japan erhältlich ist. Es bleibt also zu hoffen, dass Kapitel 431 entweder von VIZ oder MangaPlus von Shueisha übersetzt wird und Fans auch weltweit das letzte Kapitel von My Hero Academia lesen können.

Seid ihr zufrieden mit dem Ende und was sind eure Lieblingsmomente von My Hero Academia?