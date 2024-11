My Hero Academia-Schöpfer hat noch ein Ass im Ärmel und überrascht Fans mit einem allerletzten Epilog zur Geschichte

Wir bekommen noch einen weiteren, letzten Einblick in die Leben von Deku und Co. nach dem großen Finale.

My Hero Academia wurde im August 2024 nach zehn Jahren Laufzeit mit dem letzten Kapitel 430 abgeschlossen. Der Mangaka Kohei Horikoshi hat die Erzählung rund um Protagonist Izuku Midoriya und seinen Klassenkamerad*innen mit einem Kapitel beendet, das im Stile eines Epilogs einen Blick in die Zukunft wirft. Nun soll ein Epilog folgen, der diesen Blick in die Zukunft um noch mehr Seiten erweitert.

Letzter MHA-Manga-Band bekommt Epilog spendiert

Der ursprüngliche Ausblick in Kapitel 430 zeigt euch acht Jahre nach den Ereignissen von My Hero Academia einen Einblick in das Leben von Deku und Co. und zeichnet ein mögliches Bild davon, wie deren Leben verlaufen könnte.

Während dieser Epilog um einiges zufriedenstellender und runder als bei anderen Shonen-Werken ausfällt, erwarten euch noch mehr frische Inhalte. Dies kündigte der offizielle Account von My Hero Academia selbst auf X, ehemals Twitter, an:

Demnach erscheint in Japan der 42. und letzte Band zu My Hero Academia am 4. Dezember 2024 und bringt insgesamt 38 Seiten an neuen Inhalten.

Wann genau Band 42 bei uns erscheint, ist aktuell noch unklar. Ihr müsst euch aber auf die deutschsprachige Fassung noch eine Weile gedulden, da der vorherige Band 41 erst für den 29. Juli 2025 angekündigt wurde.

Auch der Anime zu My Hero Academia nähert sich seinem Ende. Die siebte Staffel ist gleichzeitig auch die zweitletzte und lief diesen Sommer:

1:46 In My Hero Academia Staffel 7 kommt es zum bedeutenden Kampf zwischen den Helden und Schurken

Hier könnt ihr den Manga lesen

Wenn ihr My Hero Academia lesen wollt, müsst ihr nicht zwingend bis zur physischen Veröffentlichung der Mangas warten. Der Verlag Shueisha hat eine eigene Internetseite beziehungsweise App, die den Namen Manga Plus trägt.

Auf Manga Plus könnt ihr viele Mangas des Verlags lesen, darunter auch My Hero Academia auf Englisch. Die ersten drei Kapitel könnt ihr jeweils kostenlos und mehrfach auf der Internetseite lesen. Wenn ihr Zugriff auf den Rest möchtet, müsst ihr über die App das Abo Manga Plus MAX Deluxe lösen.

Bei aktuell laufenden Werken könnt ihr auf der App die Kapitel in der Regel das erste Mal kostenlos lesen. Da My Hero Academia abgeschlossen wurde, ist das bei dem Manga leider nicht mehr möglich.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Freut ihr euch auf mehr von My Hero Academia oder habt ihr diesen Sommer mit dem Werk abgeschlossen?