My Hero Academia geht zu Ende: Wann und wo das letzte Mangakapitel erscheint

Dekus Superhelden-Geschichte findet nach fast 10 Jahren ein Ende. Da laufen dem Helden schonmal (wieder) die Tränen. (Bild: © Crunchyroll/ Bones)

Wann erscheint das letzte Mangakapitel von My Hero Academia?

Wann? Am 5. August 2024 um 22:30 Uhr deutscher Zeit

Am 5. August 2024 um 22:30 Uhr deutscher Zeit Wo? Auf MangaPlus

Auf MangaPlus In welcher Sprache? Vorerst nur auf Englisch

Am 23. Juni 2024 hatte der offizielle japanische Twitter/X-Account zu My Hero Academia angekündigt, dass es nur noch fünf Kapitel bis zum Abschluss der Mangareihe sind. Am 5. August soll das letzte Kapitel erscheinen und Dekus Superhelden-Geschichte abschließen.

My Hero Academia zeichnet mit dem Abschluss des Mangas das Ende einer 10 Jahre langen Ära. Hier könnt ihr mehr dazu lesen:

Mehr zum Thema Das Ende einer Ära - My Hero Academia verabschiedet sich nach 10 Jahren und endet bald von David Molke

Das Ende einer Ära

Der offizielle Twitter/X-Account von My Hero Academia kündigte nicht nur vor einigen Tagen das Ende an, sondern veröffentlichte zusätzlich die herzlichen Worte von Serien-Schöpfer Kohei Horikoshi.

“Es war eine Menge Arbeit, aber es war mir möglich Deku und seine Freund*innen dank eurer konstanten Unterstützung für fast 10 Jahre zu zeichnen. Es war wie ein wahr gewordener Traum. Vielen Dank euch allen!”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die letzten fünf Kapitel, die als Epilog nach dem finalen Krieg gegen All for One, die Liga der Schurken und Shigaraki dienen, bilden den Abschluss der Arcs um Todoroki und seine Familie, Bakugos Dynamik zu Deku und was nun aus der Welt wird.

Als Anime noch lange nicht vorbei - My Hero Academia Staffel 7 läuft noch

Die Anime-Serie zu My Hero Academia ist jedoch noch lange nicht zu Ende und aktuell wird die siebte Staffel der beliebten Shonen-Serie auf Crunchyroll ausgestrahlt. Momentan umfasst die siebte Staffel 8 Folgen, die ihr in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln anschauen könnt.

Insgesamt wird sie 21 Folgen haben. Die siebte Staffel ist nicht die finale Staffel von My Hero Academia und auch nach Abschluss der siebten Staffel wird der Manga weitergehen. Anhand der Adaptionen der vorherigen Kapitel als Anime-Staffeln wird die siebte Staffel vermutlich 50 bis 60 Kapitel abdecken.

My Hero Academia Staffel 7 adaptiert also laut Einschätzung Kapitel 329 bis ungefähr Kapitel 380/390 des Mangas in 21 Folgen. Da der Manga jedoch mit 430 Kapiteln abgeschlossen wird, ist es höchstwahrscheinlich, dass Fans eine 8. Staffel der Anime-Serie oder vielleicht sogar eine Filmadaption der finalen Arc bekommen werden.

Seid ihr auf dem neuesten Stand des My Hero Academia Mangas oder wartet ihr lieber auf die komplette Anime-Adaption?