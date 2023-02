Mysteriöse Metallkugel in Japan angespült und die ganze Welt rätselt - ich aber denke nur: Nier!

Wie der japanische Sender NHK World News berichtet, sei am Enshuhama-Strand der japanischen Küstenstadt Hamamatsu eine rätselhafte Metallkugel an Land gespült worden. Was es mit dem Holkörper mit einem Durchmesser von fast 1,5 Metern auf sich hat, ist derzeit unklar. In den sozialen Medien sorgt der Ball aktuell für reichlich Aufsehen und verblüfft dabei auch Videospiel-Fans.

Metallkugel gibt Behörden Rätsel auf

Die Metallkugel sei bereits letzten Samstag (18. Februar 2023) von einem Jogger am Enshuhama-Strand gesichtet worden, der daraufhin die Polizei alarmierte (via Businessinsider). Angeblich würde die Kugel aber bereits schon einen Monat am Strand des Küstenortes liegen. "Ich habe versucht, die Kugel zu schieben, aber sie bewegt sich kein Stück", so der Jogger.

Was hinter dem rostigen Hohlkörper steckt, ist derzeit unklar. Ausgeschlossen sei mittlerweile, dass es sich dabei um eine Bombe handelt (via cbsnews). Die Kugel soll bald vom Strand entfernt werden.

Wie Businessinsider schreibt, vermutet das städtische Tiefbauamt Hamamatsus derweil, dass das Objekt eine Boje sein könnte, da sich zwei Metallgriffe daran befinden würden.

Erinnerungen an NieR werden wach

Auf Social Media finden sich aktuell viele Memes und popkulturelle Vergleiche rund um die mysteriöse Metallkugel. Viele unter euch – so auch ich – werden sich dabei sofort an das JRPG NieR beziehungsweise das Hack&Slay NieR: Automata erinnern:

Die Kugel erinnert nämlich stark an den skurrilen skelett-artigen Kopf des NieR-Charakters Emil, der gleichzeitig als eine Art Maskottchen für die NieR-Reihe dient. Yoko Taro, der Director von NieR und Automata, ist dafür bekannt, auf Presseterminen stets mit einer Emil-Maske aufzutreten.

Die Metallkugel wird in den sozialen Medien aber nicht nur mit NieR verglichen, sondern unter anderem auch mit Dragon Ball. Wie der obere Tweet zeigt, erinnert der Ball einige Fans stark an die Raumkapsel der Saiyajins, mit der Vegeta, Nappa und Son Goku im Anime/Manga auf die Erde kamen.

Woran erinnert euch die Metallkugel?