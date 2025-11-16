  • Anzeige

Nach 18 Jahren auf PS5: Millionenfach verkauftes Nintendo-Exklusivspiel erscheint nächste Woche erstmals für eine Sony-Konsole!

Ein ursprünglich nur für Nintendo-Konsolen erschienenes Spiel kommt am Dienstag nach 18 Jahren endlich auf die PS5. Den ein Jahr jüngeren Nachfolger bekommt ihr gleich dazu!

GamePro Deals
16.11.2025 | 11:08 Uhr


zum Shop

Früher Nintendo-exklusiv, jetzt auf PS5: Dieser Klassiker kommt am 18. November auf die Sony-Konsole. Früher Nintendo-exklusiv, jetzt auf PS5: Dieser Klassiker kommt am 18. November auf die Sony-Konsole.

Am 18. November, also am Dienstag, bekommt ein millionenfach verkaufter Klassiker aus dem Jahr 2007, der zwar von Electronic Arts entwickelt wurde, aber lange Zeit exklusiv auf Nintendo-Systemen (und etwas später auch auf PC) zu Hause war, erstmals eine PlayStation-Version. Das Spiel erscheint in einer modernisierten Fassung zusammen mit dem Nachfolger aus 2008 für PS5, ihr findet das Bundle unter anderem hier bei Amazon:

PS5-Neuauflage eines Nintendo-exklusives Klassikers jetzt schnappen!

Übrigens erscheinen vor dem Ende des Jahres noch ein paar weitere spannende PS5-Spiele. Hier einige der wichtigsten Releases:

Kreatives Gameplay & Wohlfühl-Welten: Das bietet die PS5-Neuauflage des Ex-Nintendo-Spiels

Das erste MySims schickt euch in eine idyllische Kleinstadt. Das erste MySims schickt euch in eine idyllische Kleinstadt.

Es geht hier um das MySims Cozy Bundle, das euch das erste MySims und MySims Kingdom, die ursprünglich für Nintendo DS und Wii erschienen sind, in einer neuen Version mit hübscherer Grafik und vielen Detailverbesserungen liefert. Die Spiele sind Spin-offs der berühmten Sims-Reihe von EA, schlagen jedoch spielerisch einen etwas anderen Weg ein und ähneln eher Lebenssimulationen wie Animal Crossing.

Wohlfühl-Lebenssimulation jetzt für PS5 sichern!

Anders als in den normalen Sims-Spielen steuert ihr hier eine einzelne Figur, mit der ihr die Welt erkundet. Beim Original-MySims ist dies eine moderne, idyllische Kleinstadt und bei MySims Kingdom ein ganzes Fantasy-Königreich voller Geheimnisse und Überraschungen. In beiden Spielen helft ihr den Bewohnern der Welt, indem ihr unter anderem Häuser baut, Möbel herstellt und sogar Kleider entwerft, wobei ihr viel kreativen Freiraum habt.

MySims Kingdom lässt euch ein Fantasy-Königreich erkunden und unterhält durch seine schrulligen Charaktere. MySims Kingdom lässt euch ein Fantasy-Königreich erkunden und unterhält durch seine schrulligen Charaktere.

Euer Ziel ist es, die ohnehin schon niedlichen Welten noch schöner und harmonischer zu machen. Stressig wird es dabei in beiden Spielen nie, die insgesamt rund 40 Stunden Spielzeit sind durchgehend ein entspanntes Wohlfühl-Erlebnis. MySims Kingdoms gibt sich zudem deutlich mehr Mühe als der erste Teil, nicht nur durch kreatives Gameplay und eine idyllische Welt, sondern auch durch schrullige Charaktere und ihre individuellen Geschichten zu unterhalten.

MySims Cozy Bundle jetzt für PS5 schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
Japan-Soulslike für PS5 im Angebot: Dieses historische Open-World-Spiel könnt ihr jetzt zum Top-Preis abstauben!
von GamePro Deals
Xbox-Angebote am Black Friday 2025: Xbox Series X, Spiele, Controller – Was schon günstiger ist und worauf ihr noch hoffen könnt
von GamePro Deals
Pokémon-Legenden: Z-A im Black-Friday-Angebot – Bei Amazon gibt's das neue Switch-Spiel jetzt schon zum Spitzenpreis!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Nach 18 Jahren auf PS5: Millionenfach verkauftes Nintendo-Exklusivspiel erscheint nächste Woche erstmals für eine Sony-Konsole!

vor 3 Stunden

Japan-Soulslike für PS5 im Angebot: Dieses historische Open-World-Spiel könnt ihr jetzt zum Top-Preis abstauben!

vor 18 Stunden

Xbox-Angebote am Black Friday 2025: Xbox Series X, Spiele, Controller – Was schon günstiger ist und worauf ihr noch hoffen könnt

vor 22 Stunden

Pokémon-Legenden: Z-A im Black-Friday-Angebot – Bei Amazon gibt's das neue Switch-Spiel jetzt schon zum Spitzenpreis!

vor einem Tag

Amazon Black Friday 2025: Tausende Filme im Angebot – Kinohits von Wicked bis Dune jetzt bei Prime Video abstauben!
mehr anzeigen