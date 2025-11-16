Nach 18 Jahren auf PS5: Millionenfach verkauftes Nintendo-Exklusivspiel erscheint nächste Woche erstmals für eine Sony-Konsole!

Früher Nintendo-exklusiv, jetzt auf PS5: Dieser Klassiker kommt am 18. November auf die Sony-Konsole.

Am 18. November, also am Dienstag, bekommt ein millionenfach verkaufter Klassiker aus dem Jahr 2007, der zwar von Electronic Arts entwickelt wurde, aber lange Zeit exklusiv auf Nintendo-Systemen (und etwas später auch auf PC) zu Hause war, erstmals eine PlayStation-Version. Das Spiel erscheint in einer modernisierten Fassung zusammen mit dem Nachfolger aus 2008 für PS5, ihr findet das Bundle unter anderem hier bei Amazon:

Übrigens erscheinen vor dem Ende des Jahres noch ein paar weitere spannende PS5-Spiele. Hier einige der wichtigsten Releases:

Kreatives Gameplay & Wohlfühl-Welten: Das bietet die PS5-Neuauflage des Ex-Nintendo-Spiels

Das erste MySims schickt euch in eine idyllische Kleinstadt.

Es geht hier um das MySims Cozy Bundle, das euch das erste MySims und MySims Kingdom, die ursprünglich für Nintendo DS und Wii erschienen sind, in einer neuen Version mit hübscherer Grafik und vielen Detailverbesserungen liefert. Die Spiele sind Spin-offs der berühmten Sims-Reihe von EA, schlagen jedoch spielerisch einen etwas anderen Weg ein und ähneln eher Lebenssimulationen wie Animal Crossing.

Anders als in den normalen Sims-Spielen steuert ihr hier eine einzelne Figur, mit der ihr die Welt erkundet. Beim Original-MySims ist dies eine moderne, idyllische Kleinstadt und bei MySims Kingdom ein ganzes Fantasy-Königreich voller Geheimnisse und Überraschungen. In beiden Spielen helft ihr den Bewohnern der Welt, indem ihr unter anderem Häuser baut, Möbel herstellt und sogar Kleider entwerft, wobei ihr viel kreativen Freiraum habt.

MySims Kingdom lässt euch ein Fantasy-Königreich erkunden und unterhält durch seine schrulligen Charaktere.

Euer Ziel ist es, die ohnehin schon niedlichen Welten noch schöner und harmonischer zu machen. Stressig wird es dabei in beiden Spielen nie, die insgesamt rund 40 Stunden Spielzeit sind durchgehend ein entspanntes Wohlfühl-Erlebnis. MySims Kingdoms gibt sich zudem deutlich mehr Mühe als der erste Teil, nicht nur durch kreatives Gameplay und eine idyllische Welt, sondern auch durch schrullige Charaktere und ihre individuellen Geschichten zu unterhalten.