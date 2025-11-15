Xbox-Angebote am Black Friday 2025: Xbox Series X, Spiele, Controller – Was schon günstiger ist und worauf ihr noch hoffen könnt

Der Black Friday 2025 dürfte eine Menge Angebote rund um die Xbox Series liefern. Hier erklären wir, womit ihr rechnen könnt.

Der Black Friday 2025 ist eigentlich erst am 28. November, aber die großen Sales starten schon viel früher: Bei MediaMarkt läuft bereits der Black Week Sale mit hunderten vorab gestarteten Black-Friday-Angeboten und bei Amazon soll es nach den derzeitigen Infos am 20. November (also am Donnerstag) losgehen. Hier werdet ihr die Angebote finden, sobald sie gestartet sind:

Wie immer gilt: Die besten Deals können schnell ausverkauft sein! Damit ihr nichts verpasst und direkt zum Start der Sales zuschlagen könnt, verraten wir euch hier, auf welche Xbox-Angebote ihr achten solltet und was es sogar jetzt schon günstiger gibt:

Xbox-Konsolen am Black Friday: Was ist nur los mit Xbox Series X und S?

Die Xbox Series X und S gibt es mittlerweile in verschiedenen Varianten, die ihr am Black Friday im Auge behalten solltet.

Es ist schwer vorherzusagen, ob es Xbox-Konsolen in diesem Jahr am Black Friday günstig geben wird. Eigentlich wäre es mal wieder höchste Zeit für gute Sonderangebote, doch zuletzt sind die Preise der Xbox Series X und S eher gestiegen als gesunken. Und während wir bei der PS5 und sogar bei der Switch 2 in den letzten Tagen bereits erste Deals gesehen haben (wenn auch von schwankender Qualität), ist es um die Xbox auffällig still geblieben.

Allzu zuversichtlich sind wir deshalb derzeit nicht, aber natürlich könnte es sein, dass sich die Händler die Top-Xbox-Angebote schlicht für später aufheben. Wenn ihr am Black Friday nach einer günstigen Xbox Series suchen wollt, solltet ihr auf jeden Fall daran danken, dass es inzwischen mehr als nur die zwei Modelle gibt, mit denen die Konsole gestartet ist. Hier die aktuell wichtigsten Xbox-Varianten im Überblick:

Xbox-Spiele am Black Friday: Achtet auf die großen Hits aus 2025!

16:23 Der Battlefield 6-Multiplayer ist klasse - aber er treibt uns auch zur Weißglut

Autoplay

Auch Xbox-Spiele finden sich unter den bislang bereits gestarteten Black-Friday-Angeboten nur wenige. Anders als bei den Konsolen sind wir uns hier jedoch absolut sicher, dass sich in den kommenden zwei Wochen noch eine Menge tun und es viele Games günstiger geben wird, sowohl digital als auch physisch. Gerade bei Amazon findet sich normalerweise in jedem großen Sale eine stattliche Anzahl an Xbox-Spielen.

Die Frage ist eigentlich nur, welche Spiele diesmal dabei sein werden. Wie immer am Black Friday raten wir euch dazu, vor allem auf die großen Hits aus dem aktuellen Jahr zu achten, da sich hier besonders häufig Spiele zu neuen Bestpreisen abstauben lassen. Wir haben euch schon mal eine kleine Liste mit zehn möglichen Sale-Kandidaten zusammengestellt, ein paar davon gibt es sogar jetzt schon günstiger:

Xbox-Controller am Black Friday: Die Chancen stehen gut!

Die Chancen auf günstige Microsoft Xbox Controller am Black Friday stehen gar nicht mal schlecht.

Der Microsoft Xbox Wireless Controller war in letzter Zeit bei größeren Sale-Events ein häufig gesehener Gast, deshalb rechnen wir fest damit, dass es das Original-Gamepad auch im Laufe der Black Friday Sales irgendwo günstiger geben wird. Ob wir allerdings richtig gute oder doch eher mittelmäßige Angebote bekommen werden, wagen wir aktuell noch nicht vorherzusagen. Auch beim Xbox Elite Controller schätzen wir die Chancen hoch ein, hier gibt es sogar jetzt schon stattliche Rabatte:

Neben den Original-Controllern wird es jedoch mit Sicherheit auch Xbox-Controller von Drittherstellern günstiger geben, teils mit und teils ohne offizielle Lizenz. Falls ihr mit den Rabatten der Microsoft-Gamepads nicht zufrieden seid, kann es sich also lohnen, auch mal einen Blick auf die Alternativen zu werfen. Hier bei Amazon findet ihr besonders viele davon:

Xbox-Handheld am Black Friday: Gibt's den Asus ROG Xbox Ally schon günstiger?

Die offiziellen Xbox-Handhelds von Asus sind noch recht frisch auf dem Markt, deshalb stehen die Chancen auf günstige Black Friday Deals nicht besonders gut.

Dass ihr den leistungsstarken Asus ROG Xbox Ally X am Black Friday schon günstiger sehen werdet, halten wir für sehr unwahrscheinlich – schlicht deshalb, weil der Handheld momentan generell kaum zu bekommen ist. Besser stehen die Chancen bei dem rund 300€ günstigeren (aber auch deutlich schwächeren) normalen Asus ROG Xbox Ally. Trotzdem rechnen wir auch hier so kurz nach Release nicht mit riesigen Rabatten.

Xbox-SSDs am Black Friday: Eine gute Gelegenheit, um für mehr Speicher zu sorgen

Wenigstens eine der beiden offiziellen SSD-Speicherkarten für Xbox Series X und S gibt es bei fast jedem richtig großen Sale günstiger.

Obwohl es noch immer nur zwei offizielle SSD-Speicherkarten für Xbox Series X und S gibt, ist die Wahrscheinlichkeit für ordentliche Sonderangebote am Black Friday hoch. Allein bei Amazon gab es zuletzt bei so gut wie jedem großen Sale die WD Black C50 oder die Seagate Speichererweiterungskarte günstiger und tatsächlich sind sie dort sogar jetzt schon reduziert. Vielleicht könnten die Preise in den nächsten Tagen aber noch ein paar Euro tiefer sinken:

Übrigens macht es kaum einen Unterschied, für welche der beiden offiziellen SSD-Speicherkarten ihr euch entscheidet. Da beide genau Microsofts Vorgaben einhalten, sind sie ungefähr gleich schnell. Beide Speicherkarten laden Spiele deshalb in etwa so schnell wie die in die Xbox Series integrierte SSD.