Diablo 4: Season 11 startet später als gedacht und das könnte einen einfachen Grund haben

Wurde die Season nur für die Game Awards verschoben?

Die Verschiebung des Releases von Diablo 4 Season 11 lässt viele Fans aufhorchen. Die Gerüchte rund um die Game Awards verdichten sich – und manche rechnen sogar mit einem Shadow-Drop einer Klasse, die seit Jahren heiß erwartet wird.

Die Ankündigung des Add-ons wird zu den Game Awards erwartet

Die Verschiebung der Season könnte merkwürdiger nicht sein. Ursprünglich für den 9. Dezember erwartet, startet sie nun bei uns am 12. Dezember um 05:30 Uhr morgens – ziemlich genau während der Game Awards.

Daher erwarten viele, dass Blizzard bei dieser Gelegenheit eine neue Erweiterung ankündigt. Das ergäbe Sinn, denn es wäre die letzte große Bühne vor der Gamescom oder der eigenen BlizzCon, um ein Add-on zu präsentieren.

Zudem haben die Entwickler bereits mehrfach betont – zuletzt im Campfire Talk am Donnerstag –, dass man für weitere Informationen unbedingt die Game Awards im Auge behalten sollte.

Das schlechtestmögliche Datum

Insgesamt ist das Release-Datum der Season jedoch besonders unglücklich gewählt, weswegen sich mittlerweile einige Theorien im Fandom breitmachen.

Denn es fällt exakt mit dem Release des neuen Patches für Path of Exile 2 zusammen, der mit einer neuen Klasse – dem Druiden – aufwarten kann und damit bei ARPG-Fans vermutlich deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält.

Hinzu kommt: Einige Features werden nicht zum Start der Season verfügbar sein. Etwa der Turm, der endlich den lange geforderten Kampf um Ranglisten bringen soll. Dieser startet wohl erst in ein paar Wochen. Viele Fans fragen sich deshalb, warum man die Season nicht einfach verschoben hat, wenn sie ohnehin nicht fertig ist.

Kommt ein Shadow-Drop?

Daher vermuten viele, dass es bei den Game Awards einen Shadow-Drop geben könnte. Nicht das Add-on selbst – das wäre wenig sinnvoll –, aber zumindest erste Elemente daraus.

So spekulieren Fans und einige Content-Creator über einen Early Access für den Paladin, der bereits vor Wochen geleakt wurde. Als Vorbesteller-Bonus könnte das ordentlich Hype erzeugen und eine eher maue Season besonders interessant machen.

Dagegen spricht jedoch, dass Blizzard schon vor langer Zeit größere Änderungen am Talent-System versprochen hat. Ob man eine neue Klasse noch auf Basis des alten Systems veröffentlichen würde, ist fraglich.

Näheres erfahren wir vermutlich erst nächste Woche.

Welche Season werdet ihr demnächst suchten – Diablo 4 oder PoE2?