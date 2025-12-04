0 Aufrufe
Total War: Medieval 3 wurde im Trailer enthüllt und zeigt Könige, die nach der Macht greifen
Nach langen Jahren des Wartens wurde jetzt endlich die Fortsetzung enthüllt, auf die viele Total-War-Fans sehnlichst hofften. Medieval 3 befindet sich wirklich in der Entwicklung! Das Strategiespiel soll die schwankenden historischen Ableger der Reihe wiederbeleben und die Reihe revolutionieren. Noch kennen wir keine Details zum Strategiespiel, es klingt aber nach einem äußerst ambitionierten Projekt. Wie schon im Vorgänger übernehmt ihr die Kontrolle über ein Reich im Mittelalter und könnt damit nicht nur Europa, sondern womöglich auch Teile von Asien erobern. Garniert wird das ganze mit den für die Reihe typischen Massenschlachten.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.