Total War: Medieval 3 wurde im Trailer enthüllt und zeigt Könige, die nach der Macht greifen

Nach langen Jahren des Wartens wurde jetzt endlich die Fortsetzung enthüllt, auf die viele Total-War-Fans sehnlichst hofften. Medieval 3 befindet sich wirklich in der Entwicklung! Das Strategiespiel soll die schwankenden historischen Ableger der Reihe wiederbeleben und die Reihe revolutionieren. Noch kennen wir keine Details zum Strategiespiel, es klingt aber nach einem äußerst ambitionierten Projekt. Wie schon im Vorgänger übernehmt ihr die Kontrolle über ein Reich im Mittelalter und könnt damit nicht nur Europa, sondern womöglich auch Teile von Asien erobern. Garniert wird das ganze mit den für die Reihe typischen Massenschlachten.