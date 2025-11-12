The Game Awards 2025 - Termin, Uhrzeit, Livestream und welche Spiele gezeigt werden könnten

Auch in diesem Jahr finden wieder Die Game Awards statt. Hier sind alle Infos zum Termin, Start-Uhrzeit in Deutschland und mehr zum kommenden Event.

Linda Sprenger
12.11.2025 | 19:10 Uhr

Auch in diesem Jahr finden die Game Awards statt. Auch in diesem Jahr finden die Game Awards statt.

Ja, es ist mal wieder so weit: Auch in diesem Jahr lädt Moderator Geoff Keighley zu den Game Awards ein. Die TGA 25 finden in weniger als einem Monat statt. Im Rahmen der Award-Show stehen uns erneut etliche Neuankündigungen, Trailer und Updates zu bereits angekündigten Spielen bevor. Wir fassen alle wichtigen Infos zur Show für euch zusammen.

Wann findet die The Game Awards 2025-Show statt?

  • Termin: 12. Dezember 2025 (Freitag)
  • Uhrzeit: 02:00 Uhr (entspricht 8pm ET/5pm PT)

Nicht wundern: Auf der offiziellen Website der TGA wird der 11. Dezember als Ausstrahlungsdatum genannt. Aufgrund der Zeitverschiebung startet die Show bei uns allerdings erst am Folgetag, um 02 Uhr morgens.

Video starten 4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Wo kann ich die Game Awards 2025 schauen? Die Show wird auf dem offiziellen Twitch-Kanal sowie in diesem Jahr erstmals via Amazon Prime Video ausgestrahlt. Das Event selbst findet im Peacock Theater (Los Angeles) statt.

GamePro.de wird das Event in der Nacht live für euch begleiten und euch über alle wichtigen Ankündigungen, Trailer und natürlich alle Award-Gewinner informieren.

Welche Spiele sind für die The Game Awards 2025 nominiert? Bei den TGA handelt es sich natürlich nicht nur um eine "Ankündigungs-Show", sondern in erster Linie um eine Award-Show, bei der unter anderem das Spiel des Jahres gekürt wird. Die Nominierten stehen noch nicht fest, Mitte November sollen diese publik gemacht werden. Sobald sie bekannt sind, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

Auf der zweiten Seite schauen wir uns genauer an, welche Ankündigungen uns während der TGA-Show im Dezember bevorstehen könnten. Im unteren Artikel könnt ihr euch übrigens noch einmal die TGA-Ankündigungen aus dem vergangenen Jahr durchlesen:

Mehr zum Thema
The Game Awards 2024 - Alle Ankündigungen im Überblick
von Annika Bavendiek
The Game Awards 2024 - Alle Ankündigungen im Überblick

Verratet uns an dieser Stelle aber schon einmal folgende Frage: Freut ihr euch auf die Game Awards? Und verratet uns doch mal eure Wünsche und Vermutungen: Was könnte eurer Meinung nach im Zuge des Showcases gezeigt/enthüllt werden?

