Nach fast 30 Jahren: Rollenspielklassiker ist auf PS5 – 88 Punkte auf Metacritic und jetzt günstiger!

Dieser fast 30 Jahre alte Rollenspielklassiker sorgt auch heute noch für Begeisterung unter Kritikern.

Schon im letzten Herbst ist die PS5-Neuauflage eines Rollenspielhits aus dem Jahr 1997 erschienen und hat weltweit Top-Wertungen abgestaubt: Auf Metacritic steht sie bei stattlichen 88 Punkten. Trotzdem hat der wiedergeborene Klassiker erstaunlich wenig Aufmerksamkeit bekommen. Falls auch ihr ihn bisher verpasst haben solltet, könnt ihr ihn jetzt bereits günstiger nachholen. Bei Amazon gibt es die Neuauflage gerade im Angebot:

Wie lange der Deal noch gilt, verrät der Händler nicht. Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade auch noch einige weitere PS5-Rollenspielhits günstiger abstauben, darunter sogar das vielfach zum Spiel des Jahres 2025 ausgezeichnete Clair Obscur: Expedition 33. Die Übersicht über die aktuellen PS5-Deals findet ihr hier:

Epische Story & Kämpfe mit Tiefgang: Das ist der neu aufgelegte Rollenspiel-Klassiker!

1:08 Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles erscheint als überarbeitete Version für PS5

Autoplay

Wir sprechen von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, einer Neuauflage, die den Taktik-Rollenspiel-Klassiker mit besserer Grafik, welche dem Stil des Originals dennoch treu bleibt, sowie mit neuem Voice Acting und zahlreichen Verbesserungen an Gameplay und Steuerung wieder aufleben lässt. Für Neulinge gibt es jetzt auch Hilfsfunktionen und einen leichteren Schwierigkeitsgrad, auf Wunsch könnt ihr jedoch im unveränderten Originalmodus spielen.

Selbst mit allen Verbesserungen bleibt die neue Version jedoch nah am Original: Ihr bekommt also eine Mischung aus einem klassischen Final-Fantasy-Rollenspiel und einem Rundentaktik-Kampfsystem im Stile eines XCOM. In den Gefechten steuert ihr eine kleine Gruppe von Einheiten aus der Top-Down-Perspektive und müsst dabei genau auf die Positionierung eurer Helden achten, weil Details wie Höhenunterschiede und die Beschaffenheit des Bodens über Sieg und Niederlage entscheiden können.

Die Geschichte von Final Fantasy Tactics wird zum Teil in Zwischensequenzen mit Grafik im Bilderbuchstil erzählt.

Obwohl die Kämpfe der Kern von Final Fantasy Tactics sind, wird euch auch eine fesselnde, epische Geschichte rund um die Konflikte, Intrigen und persönlichen Dramen im Fantasy-Königreich Ivalice geboten, das nach 15 Jahren Krieg versucht, wieder zur Ordnung zurückzufinden. Selbstverständlich gibt es zudem ein typisches Rollenspiel-Fortschrittssystem, das es euch erlaubt, die Fähigkeiten eurer Charaktere an eure Vorlieben anzupassen, und für zusätzliche Langzeitmotivation während der knapp 50 Stunden Spielzeit sorgt.