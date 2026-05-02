Nur noch 9,50€ statt 49,99€: Dieses Switch-Spiel könnt ihr jetzt zum Top-Preis im Angebot abstauben!

Im Nintendo eShop 49,99€, bei Amazon 9,50€: Dieses Switch-Spiel könnt ihr jetzt in der Deluxe Edition zusammen mit dem Vorgänger günstig abstauben.

Gerade könnt ihr euch ein großes Switch-Abenteuer bei Amazon für nur 9,50€ im Angebot schnappen – und das sogar in der Deluxe Edition, die im Nintendo eShop derzeit 49,99€ kosten würde und die neben dem Hauptspiel auch noch den Vorgänger als Download-Code mitliefert. Im Grunde bekommt ihr hier also sogar zwei Switch-Spiele für unter 10€ im Bundle. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot läuft. Der Preis kann sich also jederzeit ändern. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele im Angebot. Hier ein paar Empfehlungen:

Schräge, makabre Science-Fiction-Welt: Das ist das günstige Switch-Spiel!

1:50 New Tales from the Borderlands - Launch-Trailer zum Story-Adventure

Autoplay

Bei dem günstigen Switch-Spiel handelt es sich um New Tales from the Borderlands, das euch in der Deluxe Edition zusammen mit dem ursprünglichen Tales from the Borderlands geliefert wird. Beide Spiele sind Adventures im typischen Telltale-Stil (wobei nur Teil 1 tatsächlich noch von Telltale entwickelt wurde) und basieren auf der berühmten, abgedrehten Shooter-Reihe aus dem Hause Gearbox.

Wie andere Telltale-Spiele setzt auch Tales from the Borderlands auf eine filmische Inszenierung und relativ simples Gameplay, das vor allem aus Quick Time Events sowie aus Entscheidungen, mit denen ihr den weiteren Verlauf der Handlung beeinflusst, besteht. Hin und wieder müsst ihr aber auch mal kleine Rätsel lösen oder Action-Einlagen meistern.

1:42 Tales from the Borderlands - Launch-Trailer zum Telltale-Adventure

Beide Spiele schicken euch Borderlands-typisch in schräge, bunte Welten auf fremden Planeten und setzen dabei auf den makabren Humor, für den die Spiele der Reihe bekannt sind. Während das erste Tales form the Borderlands noch direkt an Borderlands 2 anknüpft und euch auf den Planeten Pandora schickt, schlüpft ihr im Nachfolger in der Metropole Promethea in die Rollen dreier Außenseiter, die gegen alle Logik ihre vom Krieg und skrupellosen Konzernen bedrohte Welt zu retten versuchen.

Das Borderlands-Universum wird auch in New Tales from the Borderlands wieder hervorragend in Szene gesetzt. Dennoch kommt es nicht ganz an den ersten Teil heran, da das Writing diesmal leider nicht so ganz zündet. Mindestens diejenigen, die den hervorragenden Vorgänger noch nicht gespielt haben, kann man den Kauf der New Tales of the Borderlands Deluxe Edition jedoch ohnehin uneingeschränkt empfehlen, denn dieser ist den Preis schon allein wert.