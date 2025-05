GTA 6 hinterlässt im Herbst eine große Lücke und diese Spiele könnten sie füllen

Diese Spiele könnten die Lücke schließen, die GTA 6 im Herbst hinterlassen hat.

GTA 6 erscheint nicht mehr 2025 und hat im Herbst eine klaffende Lücke hinterlassen, die es jetzt zu füllen gilt. War ein Release aufgrund des enormen Hypes rund um das Rockstar-Spiel speziell in den Monaten September bis November noch für viele Publisher und Entwickler ein recht gewagtes Unterfangen, sieht das jetzt ganz anders aus.



Doch welche Spiele könnten die Lücke füllen? Um euch die Frage zu beantworten, habe ich einmal geschaut, welche Titel für PS5, Nintendo Switch und Xbox Series jetzt die Stars in den Herbstmonaten werden könnten.

Herbst-Highlights mit festem Release

Schauen wir uns doch zunächst einmal vielversprechende Titel an, die bereits ein konkretes Release-Datum haben und von denen ich auch sehr stark davon ausgehe, dass der Termin gehalten wird.

Borderlands 4

Release: 12. September

12. September Plattformen: PS5, Xbox Series, PC

"Erscheint der Loot-Shooter von Publisher Take Two jetzt etwa früher, weil man GTA 6 im Oktober platzieren möchte?" Zugegeben, die Frage war durchaus berechtigt, als der Release des Spiels um knapp zwei Wochen vorverlegt wurde.

Mittlerweile wissen wir nicht nur, dass beides nicht in Zusammenhang steht, sondern seit der State of Play vergangene Woche auch, was uns in Borderlands 4 erwartet. Nämlich eine scheinbar ziemlich spaßige (Koop-)Ballerei, die sich an gleich mehreren Stellen die Kritik am Vorgänger zu Herzen genommen hat.

State of Play zu Borderlands 4: Alle neuen Infos zum Gameplay, Koop und mehr in der Übersicht von Dennis Michel

Ghost of Yōtei

Release: 2. Oktober

2. Oktober Plattformen: PS5

Wollen wir es Mut oder besser Kalkül nennen? Fest steht, Sony hat sein mit Abstand wichtigstes Exklusivspiel 2025 bereits vor der Verschiebung von GTA 6 im Oktober platziert. Ghost of Yōtei tritt dabei mit Blick auf Jins Samurai-Abenteuer in große Fußstapfen, die Ronin Atsu jetzt 300 Jahre nach seinem Rachefeldzug füllen muss.

2:57 Ghost of Yotei: Der Ghost of Tsushima-Nachfolger enthüllt sein Releasedatum

Autoplay

Wo wir gerade bei den Spielen unter Sonys Flagge sind: Bungies neuer Multiplayer-Shooter Marathon soll (Stand jetzt) am 23. September erscheinen. Mit Blick auf die recht gemischten Ersteindrücke und der erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass der Titel verschoben wird, würde ich ihn bislang allerdings noch nicht als kommendes Herbst-Highlight aufführen.

Directive 8020

Release: 2. Oktober

2. Oktober Plattformen: PS5, Xbox Series, PC

Falls ihr euch an der Stelle die berechtigte Frage stellt, warum ich nach meinen recht kritischen Tests zu Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me einen neuen Teil der The Dark Pictures-Reihe noch als potenzielles Highlight bezeichne, hat das genau zwei Gründe:

Viele von euch freuen sich auf die kleinen Koop-Schocker und ich muss eingestehen, dass mich das Sci-Fi-Setting von Directive 8020 als großen Dead Space-Fan doch neugierig gemacht hat. Von daher, vielleicht wird's ja was.