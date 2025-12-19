Pokémon-Fan bestellt besonders gut erhaltene Gelbe Edition für 3.200 Euro - und der US-Zoll zerstört sie einfach

Das Öffnen dieses Pakets macht keine Freude: Ein Pokémon-Fan findet eine teure Gelbe Edition nach dem Überqueren des US-Zolls in zerrissenem Zustand wieder.

Cassie Mammone
19.12.2025 | 19:25 Uhr

In diesem Zustand bringt die Gelbe Edition keinem Sammler und keiner Sammlerin etwas. (Bild: © X Stephen Kick) In diesem Zustand bringt die Gelbe Edition keinem Sammler und keiner Sammlerin etwas. (Bild: © X / Stephen Kick)

Der Versand von Waren geht immer mit Risiken einher. Leider auch, wenn es um das Überqueren von Zöllen geht. Manchmal schaut sich das Personal den Inhalt der Pakete an und an einem schlechten Tag können sie dabei kaputtgehen. So ist das auch bei der teuren Pokémon-Edition eines Fans der Fall.

Gelbe Pokémon-Edition wird von US-Zoll zerrissen

Ein Pokémon-Fan und -Sammler hat eine besonders gut erhaltene Gelbe Edition bestellt. Die Ware, die er einige Tage später per Post erhält, sieht jedoch ganz anders aus als erwartet. Die Acrylhülle zum Schutz der Edition ist auseinandergebrochen und die Vorderseite der Kartonbox wurde weggerissen.

Video starten 2:23 Pokémon Rot, Blau und Gelb feiern auf dem Nintendo 3DS ein Comeback

Das schmerzt nicht nur das Nostalgie-Herz, sondern auch die Geldbörse des Käufers. Diese Gelbe Edition wurde nämlich vom Grading-Unternehmen WATA mit einer 9,2 beziehungsweise einem A+ bewertet, was beinahe einem makellosen Zustand gleichkommt. Diese Edition hatte der Käufer damals für 3.800 US-Dollar erworben (umgerechnet etwas mehr als 3.200 Euro).

So sah die ramponierte Pokémon-Edition bei der Ankunft aus:

Grading und hohe Preise: Das Grading von Videospielen (sowie Karten und anderen Sammelgegenständen) befindet sich in einer hochgradig spekulativen Blase, die von Personen mittlerweile sogar als Investment genutzt wird. Einige Sammler*innen haben es sich deswegen zum Ziel gemacht, die Spiele in ihrer besten Qualität laut den Grading-Unternehmen – die folgen schließlich auch nur ihren eigenen und keinen offiziellen Richtlinien – zu erhalten.

Die Gelbe Pokémon-Edition wird laut der Website PriceCharting.com zu unterschiedlichen Preisen gehandelt.

In der 9,2er-Wertung wie bei der durch den Zoll zerstörten Version sehen wir Verkäufe im Bereich zwischen 2.705 und 5.999 US-Dollar (2.309 und 5.122 Euro) im vergangenen Jahr. Da ist aber wie bei der Wertung noch Luft nach oben. Im Sommer ging etwa eine Edition mit 9,8er-Wertung für stolze 16,250 US-Dollar (13.875 Euro) weg.

Wenn ihr euch die Edition zum Zocken besorgen wollt und keinen Wert auf Grading oder die Kartonhülle legt, bekommt ihr sie immerhin noch unter 100 Euro – auch wenn das für ein mehr als 20 Jahre altes Spiel immer noch ziemlich teuer ist.

"Der DLC kam doch gerade erst raus?!" Pokémon-Legenden Z-A-Fan fängt nach 2.922 Resets alle Legendären Pokémon - als Shiny
von Cassie Mammone
Pokémon TCG-Spieler hat einen der wildesten Fehldrucke aller Zeiten gezogen und 13.000 Fans feiern ihn
von Cassie Mammone
"Der beste Moment in der Geschichte des Booster-Öffnens" Pokémon TCG-Sammler sucht seltene Karte bei Händler - der öffnet spontan eine Packung, zieht sie und verkauft sie ihm zum Schnäppchenpreis
von Cassie Mammone

Wie der Vorfall der ramponierten Gelben Edition ausgeht, erfahren wir leider nie. Der Käufer setzte sich im Januar 2023 zusammen mit dem oder der Verkäufer*in des Spiels, um via PayPal den Streitfallprozess zu klären.

Gegen den Zoll lässt sich in diesem Fall nichts unternehmen. Das Personal kann Waren öffnen und untersuchen, wenn der Verdacht auf Fälschungen, Gefahren oder Ähnlichem liegt. Dafür ist auch keine Erlaubnis nötig. Dass die gewaltsame Einwirkung auf das Spiel hingegen notwendig war, bezweifeln wir dennoch.

Hattet ihr beim Öffnen eines Pakets eine ähnlich unangenehme Überraschung, und wie habt ihr das gehandhabt?

Pokémon Rot & Blau

Pokémon Rot & Blau

Genre: Rollenspiel

Release: 08.10.1999 (GBC)

