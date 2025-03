Nächste Xbox wird sich wohl noch weiter PCs annähern, sagt Insider

Die nächste Xbox-Generation ist zwar schon offiziell angeteasert worden, konkrete Details gibt es aber noch nicht.

Dass bereits an der nächsten Xbox-Generation gearbeitet wird, hat Microsoft im vergangenen Jahr offiziell bestätigt. Details zur Konsole gibt es bislang noch nicht, kürzlich hat das System aber angeblich einen wichtigen internen Meilenstein erreicht.

Welche Ausrichtung die neue Konsole haben könnte, hat nun Jez Corden von Windowscentral in einem Podcast erzählt. Corden ist innerhalb des Xbox-Kosmos sehr gut vernetzt, weswegen man die folgenden Informationen nicht voreilig abtun sollte.

Schon aktuelle Xbox-Konsolen sind sehr PC-ähnlich

Laut des Insiders wird sich die nächste Xbox noch weiter klassischen PCs annähern. Wie Corden sagte, handele es sich bei der kommenden Konsole um "einen PC, allerdings in einem TV-freundlichen Gehäuse". Angeblich werde Microsoft zudem ein Betriebssystem nutzen, das sehr nah an Windows sei – also dem OS, das Microsoft seit Jahrzehnten für Rechner entwickelt. (via gamerant.com)

Eine Überraschung wäre das nicht. Schon die aktuelle Xbox-Generation ist mit ihren AMD-CPUs und GPUs sehr nah an PC-Architekturen und damit deutlich "weniger Konsole" als andere Geräte in der Vergangenheit.

Ein Vorteil dieser Strategie wäre, dass die Optimierung von Spielen für das neue System vereinfacht werden würde. Schließlich würden die Studios grundsätzlich eine PC-Version entwickeln und dann mit vorgegeben Hardware-Konfigurationen für die kommende Xbox umsetzen.

Einem anderen Gerücht nahm Corden dagegen den Wind aus den Segeln. Laut ihm sei es "nicht richtig", dass derzeit schon Devkits für die neue Konsole im Umlauf seien. Dafür sei es nämlich notwendig, bereits die nahezu finalen technischen Daten des Systems zu kennen.

Zuletzt war spekuliert worden, dass das 2026er-Call of Duty schon für die nächste Xbox-Generation entwickelt wird – mithilfe eine besagten Devkits.

Microsoft hatte die nächste Xbox im Februar 2024 erstmals angeteast. Laut Sarah Bond, President of Xbox, peile man den "größten technischen Sprung in einer Hardware-Generation" an, "den es je gegeben hat". Zu möglichen Release-Zeiträumen gab es bislang noch keine Angaben, gerüchteweise könnte das System entweder 2027 oder 2028 auf den Markt kommen.

Die nächste Xbox wird wohl noch mehr PC als die aktuelle: Was sagt ihr dazu?