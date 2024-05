Naruto: Shippuden sollte 6 Jahre nach Serien-Ende 4 brandneue Folgen bekommen - das ist der Stand 2024

Vier Naruto-Specials waren zum 20. Jubiläum angekündigt, aber wo bleiben sie? (Bild: © Pierrot)

Es blieb lange ruhig um Naruto als Serie, bis Studio Pierrot letztes Jahr zum 20. Jubiläum des Animes ankündigte, dass sie an vier neuen Folgen arbeiten und Fans waren mehr als nur gespannt. Schließlich war der Abschluss von Naruto: Shippuden sieben lange Jahre her. Leider kamen einige Tage vor der Veröffentlichung der neuen Folgen schlechte Neuigkeiten und sie wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Hier sind alle Informationen zum Veröffentlichungstermin, mögliche Gründe für die Verschiebung und die neuesten Entwicklungen zu den Specials von Naruto.

Die erste Folge der Special-Episoden sollte eigentlich am 3. September 2023 veröffentlicht werden, aber dazu kam es nie. Einige Tage vorher gab das Animationsstudio auf der offiziellen Naruto-Webseite bekannt, dass die Serie verschoben wird.

In der Nachricht wurde betont, dass es eine öffentliche Aussage geben würde, sobald sie sich für ein neues Datum entschieden hätten. Seitdem sind über acht Monate vergangen und es gibt keine weiteren Informationen zum Veröffentlichungstermin der neuen Folgen. Als Grund der Verschiebung wurde der Fokus auf Qualität genannt.

Die Begründung, dass das Studio sich stärker auf die Qualität bei den neuen Episoden konzentrieren möchte, könnte laut Fans auf den massiven Erfolg von Jujutsu Kaisen zurückzuführen sein. Denn die Anime-Serie zu Jujutsu Kaisen hat 2023 einen massiven Hype erfahren und wurde für seine actionreichen Animationen von der Community gefeiert.

Disclaimer: Wir möchten jedoch anmerken, dass das Animationsstudio Mappa hinter Jujutsu Kaisen in der Vergangenheit in starker Kritik stand. Mitarbeiter*innen haben den Umgang und das allgemeine Arbeitsklima kritisiert und ihren Frust darüber in den sozialen Medien geteilt, während sie an den wöchentlichen Episoden von Jujutsu Kaisen arbeiteten.