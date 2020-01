NBA 2K20-Fans & Entwickler zollen verstorbenem Kobe Bryant ihren Tribut

Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, sind am vergangen Sonntag bei einem Helikopterabsturz nahe Los Angeles NBA-Legende Kobe Bryant, seine Tochter Gianna und sieben weitere Personen ums Leben gekommen. In Folge der tragischen Tode gedenken aktuell sowohl die Entwickler 2K Games als auch viele Spieler von NBA 2K20 einem der besten Sportler aller Zeiten.

Gedenken der Entwickler: Loggt ihr euch aktuell ins Spiel ein, erscheint zunächst eine Gedenktafel zu Ehren des fünfmaligen NBA-Champs. Auch Ingame-Werbetafeln zeigen aktuell Bryant.

This is the first thing that you see when you launch NBA 2K20. 2K giving respect to Kobe... I love it #NBA2K20 #XboxShare pic.twitter.com/9cH8swsDNx — ?? S??? DF ???? (@YT_Solo) January 26, 2020

Gedenken der Spieler: Unter anderem beim Spiel Knicks vs. Nets haben die Teams am Wochenende zum Start des Spiels die 24-Sekunden-Shotclock in Gedenken an Bryant ablaufen lassen.

Zur Erklärung: Kobe hatte gegen Ende seiner Karriere die Trikotnummer 24 getragen, die 24 gilt gemeinhin als seine Nummer.

Auch NBA2K20-Spieler haben diesen Weg gewählt, um "Black Mamba", so Bryants Spitzname, zu gedenken. Auch trugen viele Spieler in den Arealen außerhalb des Courts die Kleidung der L.A. Lakers, dem Club, bei dem Bryant seine komplette Profikarriere verbracht hatte.

My bro sent me this video of players paying their respects for Kobe on 2k pic.twitter.com/HaHU1wRhKO — (????) (@beeniicole) January 26, 2020

Seit dem Start der NBA 2K-Reihe 1999 war Bryant in jedem Spiel vertreten und zierte zuletzt das Cover der Legend-und Gold-Edition von NBA 2K17. Bryant gilt als einer der besten Basketballer aller Zeiten und speziell sein 81-Punkte-Spiel gegen die Toronto Raptors im Januar 2016 ist legendär.

Ruhe in Frieden, Kobe!