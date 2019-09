NBA 2K20 wirbt mit Glücksspiel-Trailer für Lootboxen & Fans sind sauer

Ein Trailer für das Basketball-Spiel NBA 2K20 sorgt derzeit für Diskussionen. In dem Clip werden nämlich nicht etwas neue Gameplay-Mechanismen auf dem Court gezeigt, vielmehr stehen die Glücksspiel-Komponenten aus dem MyTeam-Modus im Vordergrund, bei dem ihr Lootboxen und Gewinne bekommt, wenn ihr beispielsweise an einem einarmigen Banditen drei gleichartige Juwelen zusammenbekommt.

Mittlerweile hat 2K Sports den Trailer wieder von der offiziellen Youtube-Seite entfernt, nachdem ein Sturm der Entrüstung darüber hereingebrochen war. Innerhalb kürzester Zeit sammelte das Video über 16.000 Dislikes, schlug darüber hinaus aber auch noch weitere Wellen.

Interne Diskussion bei der PEGI

Denn das europaweite Alterseinstufungssystem PEGI (Pan European Game Information) sah sich aufgrund des Trailers gezwungen, eine Stellungnahme dazu veröffentlichen. Immer versieht sie das Spiel mit einer Freigabe ab drei Jahren, was bei vielen Spielern aufgrund der gezeigten Glücksspiel-Mechaniken extrem sauer aufstieß.

In dem Statement heißt es unter anderem, dass ein Spiel das "Glücksspiel"-Warnsiegel erst dann erhalten würde, wenn die entsprechenden "Inhalte dazu ermutigen würden, Glücksspiele im klassischen Sinne zu nutzen."

Heißt also im Umkehrschluss, dass die Mini-Games in NBA 2K20 offenbar nicht echten Glücckspiel-Automaten ähneln, was wir allerdings für etwas fragwürdig halten. Und offenbar sorgt es auch innerhalb der PEGI für Diskussionen. Möglicherweise wird die obere Definition noch einmal angepasst.