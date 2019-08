Need for Speed Heat - Komplette Wagenliste mit 130 Autos ist bekannt

EA hat die komplette Wagenliste mit allen Autos für Need for Speed Heat veröffentlicht. Ihr könnt also schon jetzt nachschauen, ob euer Traumauto mit dabei ist. Insgesamt bietet uns das Spiel eine stolze Auswahl aus 130 lizensierten fahrbaren Untersätzen.

Alle Modelle werden einer Kategorie zugeordnet. Davon gibt es über 10 Stück wie Sportwagen, Coupé, Leistung, Hypercar oder Kompaktsportwagen (Via EA). Ihr könnt einige der hier gelisteten Wagen sogar schon tunen. Dafür gibt es bereits jetzt die Need for Speed Heat Studio-App, die euch schon vor Release in die Werkstatt lässt.

Trophäen-Liste ist ebenfalls schon bekannt

Außerdem haben die Entwickler auch alle Trophäen bereits verraten, die ihr während des Spielens sammeln könnt. Ihr findet die komplette Liste mit den Achievements auf der offiziellen Website des Publishers Electronic Arts.

Nach dem Reveal-Trailer in der letzten Woche gab es auf der gamescom auch erste Gameplay des Arcade-Racers zu sehen. Dieses Mal dreht sich wieder alles um Tuning, Verfolgungsjagden mit den Cops und schickes Neon-Licht bei Nacht. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass das Spiel keine Lootboxen bekommt.

Need for Speed Heat erscheint am 11. November für PS4 und Xbox One. Für Mitglieder von EA Access geht es schon am 5. November los.

Alle 130 Autos in Need for Speed Heat

Acura

2017 Acura NSX

2004 Acura RSX-S

Alfa Romeo

2016 Alfa Romeo Giulia Quadrofoglio

Aston Martin

2017 Aston Martin DB11

2016 Aston Martin Vulcan

1964 Aston Martin DB5

Audi

2019 Audi R8 V10 Performance Coupe

2017 Audi S5 Sportback

BMW

2020 BMW Z4 M40i

2019 BMW M2 Competition

2018 BMW i8 Coupe

2018 BMW i8 Roadster

2018 BMW M4 Convertible

2018 BMW M5

2016 BMW M4 GTS

2016 BMW X6 M

2014 BMW M4

2010 BMW M3

2006 BMW M3

2006 BMW M3 E46 GTR (Razer's from NFSMW)

1988 BMW M3 Evolution II

Buick

1987 Buick GNX

Chevrolet

2019 Chevrolet Corvette ZR1 Coupe

2017 Chevrolet Colorado ZR2

2017 Chevrolet Corvette Grand Sport

2014 Chevrolet Camaro Z28

2013 Chevrolet Corvette Z06

1967 Chevrolet Camaro SS

1965 Chevrolet C10 Stepside Pickup

1955 Chevrolet Bel Air

Dodge

2014 Dodge Challenger SRT8

1969 Dodge Charger

Ferrari

2019 Ferrari 488 Pista

2018 Ferrari FXX-K Evo

2016 Ferrari LaFerrari

2015 Ferrari 488 GTB

2014 Ferrari 458 Italia

2014 Ferrari 458 Spider

1988 Ferrari F40

1984 Ferrari Testarossa Coupé

Ford

2017 Ford GT

2016 Ford F-150 Raptor

2016 Ford F-150 Raptor (Fem From NFSP)

2016 Ford Focus RS

2015 Ford Mustang GT

1990 Ford Mustang Foxbody

1969 Ford Mustang Boss 302

1965 Ford Mustang

Honda

2015 Honda Civic Type-R

2009 Honda S2000

2000 Honda Civic Type-R

1992 Honda NSX Type-R

Infiniti

2017 Infiniti Q60S

Jaguar

2019 Jaguar F-Type R Convertible

2017 Jaguar F-Type R Coupe

Koenigsegg

2016 Koenigsegg Regera

Lamborghini

2019 Lamborghini Aventador SVJ Coupe

2019 Lamborghini Aventador SVJ Roadster

2018 Lamborghini Aventador S

2018 Lamborghini Aventador S Roadster

2018 Lamborghini Huracan

2018 Lamborghini Huracan Spyder

2018 Lamborghini Huracan Performante

2018 Lamborghini Huracan Performante Spyder

2010 Lamborghini Murciélago SV

1995 Lamborghini Diablo SV

1989 Lamborghini Countach 25th Anniversary

Land Rover

2016 Land Rover Defender 110 Double Cab Pickup

2015 Land Rover Range Rover Sport SVR

Lotus

2006 Lotus Exige S

Mazda

2015 Mazda MX5

2002 Mazda RX-7 Spirit R

1996 Mazda MX5

McLaren

2018 McLaren 570S Spider

2018 McLaren 600LT

2015 McLaren 570S

2015 McLaren P1

2015 McLaren P1 GTR

Mercedes-AMG

2019 Mercedes-AMG GT S Roadster

2018 Mercedes-AMG C63 Coupe

2017 Mercedes-AMG G63

2017 Mercedes-AMG GT R

2015 Mercedes-AMG GT

2014 Mercedes-AMG A 45

Mercury

1967 Mercury Cougar

Mini

2017 MINI Countryman John Cooper Works

Mitsubishi

2008 Mitsubishi Lancer Evolution X

2007 Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Nissan

2018 Nissan 370Z 50th Anniversary Edition

2018 Nissan 370Z Nismo

2017 Nissan GT-R

2017 Nissan GT-R Nismo

2008 Nissan 350Z

2003 Nissan 350Z (Rachel's from NFSU2)

2002 Nissan Silvia Spec-R Aero

2002 Nissan Skyline GT-R (Eddie's from NFSU)

1999 Nissan Skyline GT-R V·Spec

1996 Nissan 180SX Type X

1993 Nissan Skyline GT-R V·Spec

1971 Nissan Fairlady 240ZG

1971 Nissan Skyline 2000 GT-R

Pagani

2017 Pagani Huayra BC

Plymouth

1970 Plymouth Barracuda

Polestar

2020 Polestar Polestar 1

Pontiac

1977 Pontiac Firebird

Porsche

2019 Porsche 911 GT3 RS

2018 Porsche 718 Cayman GTS

2018 Porsche 911 GT2 RS

2018 Porsche 911 Carrera GTS

2018 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet

2018 Porsche 911 Targa 4 GTS

2018 Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

2018 Porsche 911 Turbo S Exclusive Series Cabriolet

2017 Porsche Panamera Turbo

2015 Porsche 918 Spyder

2015 Porsche Cayman GT4

1996 Porsche 911 Carrera S

1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8

SRT

2014 SRT Viper GTS

Subaru

2014 Subaru BRZ Premium

2010 Subaru Impreza WRX STI

2006 Subaru Impreza WRX STI

Volkswagen

2016 Volkswagen Golf GTI Clubsport

1976 Volkswagen Golf GTI

1963 Volkswagen Beetle

Volvo

1975 Volvo 242DL

1970 Volvo Amazon P130

Ist euer Traumauto dabei?