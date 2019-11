Need for Speed Heat ist der erfolgreichste NFS-Teil dieser Generation

Erinnern wir uns an die vergangenen Jahre zurück, dann stand die NFS-Reihe nicht immer für arcadigen Rennspaß der Extraklasse. Zwar ging es auf der PS4 und der Xbox One mit Rivals gut los, die Folgejahre herrschte jedoch meist Mittelmaß, der in Need for Speed Payback seinen Tiefpunkt fand.

Mit Need for Speed Heat jedoch, das auch bei uns im GamePro-Test die 80er-Marke knackte, scheint Entwickler Ghost Games ein Erfolg gelungen zu sein - zumindest wenn wir nach den Verkäufen aus der Startwoche gehen.

Der erfolgreichste NFS-Teil dieser Generation

Auf Twitter meldete sich der Entwickler mit einer freudigen Nachricht zu Wort.

"NFS Heat hat einen neuen Rekord in der Startwoche hingelegt. So haben mehr Spieler als je zuvor im Verlauf dieser Generation das Spiel gespielt. Ein Dankeschön an unsere Community. "

#NFSHeat set a new record during the first week with more of you playing this game than any other NFS title this generation. Thanks to our community for bringing the Heat! pic.twitter.com/4BhGpdKsup — Ghost Games (@GhostGamesEA) November 18, 2019

Laut der Kollegen von DualShockers ist das Spiel zum Release auf Platz 1 der Schweizer-Charts eingestiegen und landete so noch vor Death Stranding von Kojima Productions. In Großbritannien startete der Racer auf Platz 5, stürzte dann jedoch auf Platz 11 ab.

Welche NFS-Teile schlägt Heat? Der neuste Ableger ist das insgesamt vierte Spiel der Reihe von Entwickler Ghost Games, das in dieser Generation veröffentlicht wurde. Zuvor erschienen:

NFS Rivals (2013)

Need for Speed (2015)

NFS Payback (2017)

NFS Heat (2019)

Need for Speed Heat könnt ihr auf PS4, Xbox One und PC spielen.

