90% Rabatt: Für nur 3,99€ parkt ihr Need for Speed: Payback jetzt auf eurer PS4

In fast genau einem Monat erscheint mit Need for Speed Unbound schon der nächste Teil der arcadigen Rennspielreihe. Wenn euch das aber noch etwas zu lange dauert und ihr vorher schon ein paar Reifen verbrennen wollt, gibt es für Need for Speed: Payback aktuell ein Angebot im Playstation Store, das ihr nicht ablehnen könnt.

So günstig fährt gerade niemand

So teuer ist NFS Payback gerade im PS Store: Das mittlerweile 5 Jahre alte Spiel in seiner Deluxe Edition bekommt ihr im PS Store für gerade mal 3,99 €. Dafür bekommt man in der echten Welt ja gerade nicht einmal 2 Liter Sprit, also ein durchaus guter Deal.

Die Deluxe Edition enthält dabei zusätzlich zu den Standard-Inhalten:

Den DLC Speedcross Story

Das Platinum Car Pack mit 5 Autos, platinblauem Unterbodenlicht und Rauch (mehr dazu unten)

Exklusive Nitrofarbe, die für 5 Autos verwendet werden kann

Exklusive Nummernschilder

Exklusives Bestenlistensymbol

5 Lieferungen

5% Rep-Bonus

10% Rabatt auf Ingame-Inhaltem die mit verdienter Spielwährung erworben werden können

Im Trailer zu Speedcross bekommt ihr einen Eindruck davon, was das Spiel für euch bereit hält:

1:02 Need for Speed: Payback - Speedcross-Trailer zeigt die Neuerungen des kostenlosen Updates

Die Autos aus dem Platinum Car Pack können sich dabei durchaus sehen lassen und versprechen vor allem Muscle Car Fans jede Menge Action auf der Strecke:

Chevrolet Camaro SS "Platinum"

Dodge Charger "Platinum"

Ford F-150 SVT Raptor "Platinum"

Nissan 350Z "Platinum"

Volkswagen Golf GTI Clubsport "Platinum

Wenn euch das jetzt noch nicht reicht, könnt ihr euch im PS Store bis zum 6. November vollkommen kostenlos den Pontiac Firebird und den legendären 007 Wagen Aston Martin DB5 in eure virtuelle Garage holen.

Das ist NfS Payback

Genauso wie beim kommenden Unbound, liegt auch der Fokus von Payback auf Tuning, das Rasen in der Open World und wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei. Dabei verfolgen wir eine typische Racer-Story, die von Verrat und Rache, passend zum Titel, alles parat hat.

Dabei müssen wir nicht nur Rennen fahren, sondern auch Diebstähle über die Bühne bringen, genauso wie Fluchtfahrten und Fahrzeug-Battles. Es stehen dabei sogar drei verschiedene Charaktere für uns zur Auswahl.

Wie ihr durch das Bild schon erahnen könnt, ist der Umfang des Tunings dabei wohl so gewaltig wie zuvor noch nie in der Rennserie. Selbst Schrottkarren könnt ihr da wieder zu schicken Flitzern aufmotzen. Die Autos werden dabei in folgende Kategorien unterteilt:

Rennen

Drift

Offroad

Drag

Flucht

Wenn euch all diese Infos jetzt Lust auf mehr gemacht haben, könnt ihr euch das Angebot für Need for Speed: Payback noch bis einschließlich 10. November sichern und es damit in eurer Playstation Garage parken. Damit vergeht die Wartezeit auf Need for Speed Unbound am 2. Dezember bestimmt genau so schnell, wie eure getunten Karren fahren.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Schlagt ihr zu?