Need for Speed Unbound: Heute kommt erstes Gameplay zum neuen Racer

Need for Speed Unbound wurde gerade erst angekündigt und erscheint bereits Anfang Dezember. Nach dem ersten Trailer folgt heute direkt der nächste: Dieses Mal soll es aber auch richtiges Gameplay zu sehen geben. Das wird natürlich vor allem deshalb spannend, weil wir dann endlich sehen, wie sich der neue Look im normalen Spielverlauf präsentiert.

Need for Speed Unbound: Gameplay-Trailer für heute Nachmittag angekündigt

Darum geht's: Um Need for Speed Unbound gab es jede Menge Gerüchte, jetzt wissen wir es ganz genau. Das neue Rennspiel aus dem Hause Criterion Games kommt noch dieses Jahr, genauer gesagt am 2. Dezember. Es setzt auf einen unkonventionellen Stil, der viele Zeichentrick-Elemente mit einbaut.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer ansehen:

Gameplay-Trailer kommt heute: Falls ihr euch (wie wir) jetzt fragt, wie genau dieser neue Stil im Spiel wirkt, ob die vielen Zeichentrick-Effekte während des Gameplays tatsächlich einen großen Unterschied machen und ob das alles zusammenpasst, bekommt ihr wahrscheinlich noch heute Antworten.

Um 17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit erscheint der Gameplay-Trailer zu Need for Speed Unbound.

Einen Teaser gibt es auch: Wenn ihr es gar nicht mehr abwarten könnt oder einfach schonmal einen Blick auf ein kleines bisschen Gameplay werfen wollt, seid ihr hier ebenfalls richtig. Der offizielle Need for Speed-Account auf Twitter hat diesen extrem kurzen Gameplay-Clip mit der Trailer-Ankündigung präsentiert:

Das sieht tatsächlich stark danach aus, als würde Need for Speed Unbound komplett auf den Mix aus realistischen Umgebungen und bunten, knalligen Anime-Effekten setzen. Falls ihr wissen wollt, welche Schlitten ihr fahren könnt: Hier gibt es bereits die Liste mit allen Autos zum Launch von NfS Unbound.

Wie findet ihr den Mini-Clip? Seid ihr schon gespannt auf das Gameplay und würdet ihr die Effekte gern abstellen können?